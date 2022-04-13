影／騎士疑未禮讓救護車先行 直撞車身後倒地

新北市吳姓男子昨天晚上騎車行經樹林區三龍街與俊興街口，疑未禮讓救護車先行，直接衝撞救護車身，導致吳男跌摔倒地，多體多處擦挫傷骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險，由於肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，吳姓騎士（35歲）昨天晚上6時許，沿著樹林區三龍街往新莊方向騎行，途中騎至俊興街口，疑未聽到救護車鳴笛聲，仍綠燈直行，導致與救護車駕駛黃男（28歲）發生碰撞，吳男當場跌摔倒地，肢體多處擦挫傷，左大腿骨折，緊急送醫並無生命危險。