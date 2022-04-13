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失智男徘迴街頭 他直念「3個字」助警幫他找到家
桃園市大園區一名5旬男子疑患失智，昨天傍晚外出到鑰匙店辦事，返家途中卻突然迷失方向找不到路，在街頭徘徊3小時；警方獲報後前往關心，透過男子所說「打鑰匙」關鍵字，詢問附近鑰匙店，其中第3家老闆認出男子，過去還曾到府裝鎖，員警因而得知男子住址，將他平安送返家。
大園警分局潮音派出所於昨天20時許接獲報案，稱在中山北路上有一名男子在街頭徘徊許久、疑似迷路，請警方到場協助；警員陳信誠、洪湘荃獲報後前往查看，發現55歲許姓男子拄著拐杖、神情疲憊，口中不斷唸著「好累」、「想回家」等語。
員警接著詢問許男年籍資料及住處，但他都無法完整說出地址，只是不斷重複說著「打鑰匙」，員警只好依據僅有線索，帶著男子詢問附近的鑰匙店，終於在問到第3家的時候，老闆認出許傍晚到過店裡，說要修理家中的門鎖。
鑰匙店陳姓老闆表示，許男家中的門鎖之前就是他去裝設，因此記得地址。員警得知後，便開車載男子返回住處，正好剛好遇到男子太太下班回家，經員警告知原委後，男子太太才搞清楚狀況，感謝警方熱心幫忙。
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