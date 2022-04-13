快訊

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

普亭是他女兒教父 烏克蘭親俄政客遭逮「模樣狼狽」

當著警車面前違規左轉 男酒駕遭逮 當場扣車吊照不給開

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局北屯所在10日凌晨巡邏時，巡經北屯區北屯、太原路，發現一輛轎車迎面而來，卻無視警車在路口停等紅燈，沒等左轉號誌亮起，直接違規左轉，警方前往盤查，聞到孫姓駕駛有濃濃酒味，酒測值超標，但未達公共危險程度，依違反道交條例告發，並依法扣車、吊照。

第五警分局北屯所警員李偉誠、歐彥成10日凌晨3時許，巡經進化北路、太原路口時停等紅燈，未料對向一輛轎車無視路口停等的警車，在左轉燈未亮時未依規定左轉，警方見狀立即驅車執行攔查，在北屯、太原路口攔下後，警員要車上孫姓駕駛（32歲）將車窗搖下，即聞到濃濃的酒味，經警方酒測，孫酒測值達0.22mg/l。

孫男辯稱，當天凌晨1時許與朋友一起吃燒酒雞，本想著自己還算清醒，便開車上路。

警方認為孫男已違反規定，雖然未達公共危險隨案移送程度，但仍違反道路交通管理處罰條例，依法扣車、開單告發，可開罰3萬至12萬元，並吊照1年至2年。

第五警分局表示，法網恢恢，疏而不漏，千萬不可心存僥倖，掃除「醉犯」的魄力及打擊犯罪絕不手軟，提醒民眾開心聚餐、酒足飯飽後千萬不要騎車或開車，確保自己和用路人的平安。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台中市孫姓男子10日酒後開車，行經北屯區時無視警車，違規左轉，遭警方攔下酒測。圖／讀者提供
台中市孫姓男子10日酒後開車，行經北屯區時無視警車，違規左轉，遭警方攔下酒測。圖／讀者提供
台中市孫姓男子10日酒後開車，行經北屯區時無視警車，違規左轉，遭警方攔下酒測。圖／讀者提供
台中市孫姓男子10日酒後開車，行經北屯區時無視警車，違規左轉，遭警方攔下酒測。圖／讀者提供
台中市孫姓男子10日酒後開車，行經北屯區時無視警車，違規左轉，遭警方攔下酒測。圖／讀者提供
台中市孫姓男子10日酒後開車，行經北屯區時無視警車，違規左轉，遭警方攔下酒測。圖／讀者提供

酒測 酒駕

延伸閱讀

影／新北救護車鳴笛闖紅燈 未注意路口攔腰撞凌志轎車

宋少卿17年後再酒駕今出庭坦承犯行 辯護人稱非累犯盼易科罰金

酒駕累犯未戴安全帽騎車遭逮 將依新制公布姓名、照片

影／醉男趕續攤「無罩」酒駕 糗...在員警面前摔車被逮

相關新聞

失智男徘迴街頭 他直念「3個字」助警幫他找到家

桃園市大園區一名5旬男子疑患失智，昨天傍晚外出到鑰匙店辦事，返家途中卻突然迷失方向找不到路，在街頭徘徊3小時；警方獲報後...

騙徒假冒侄兒要借錢裝潢 6旬婦人險被騙95萬

64歲陳姓婦人到台南市中西區某郵局要匯出95萬元，表示要借給姪子急需裝潢房子，郵局人員提問得知她是臨時和姪子加LINE)...

影／鶯歌陶片工廠大火 燬兩層樓 無人傷

新北市鶯歌區甲一街一家紅外線陶片工廠，今天凌晨4時30分許，三、四樓部分區域突然竄燃，新北市消防局獲報，動員警、義消96...

「均速142」桃園龍潭區間測速遭疑失準 車友：除非玩命

桃園市轄內台三線龍潭段50.5至51.7公里區間測速今年2月啟用，速限60公里，但日前有重機因均速142公里遭拍照開罰，...

美福倉儲廢棄物沒清完 今協調

桃市府限期美福倉儲昨天清完腐肉等事業廢棄物，確定無法達成，美福倉儲表示，願用最誠意的態度依法面對補償問題，今天會提出妥切...

食品廠鍋爐爆炸 1男不治

食品加工廠員工邱姓男子昨天下午在廠內烹煮珍珠，靠近鍋爐時突然爆炸，邱當場遭炸飛三公尺，全身百分之廿燒燙傷，失去生命徵象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。