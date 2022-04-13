當著警車面前違規左轉 男酒駕遭逮 當場扣車吊照不給開
台中市第五警分局北屯所在10日凌晨巡邏時，巡經北屯區北屯、太原路，發現一輛轎車迎面而來，卻無視警車在路口停等紅燈，沒等左轉號誌亮起，直接違規左轉，警方前往盤查，聞到孫姓駕駛有濃濃酒味，酒測值超標，但未達公共危險程度，依違反道交條例告發，並依法扣車、吊照。
第五警分局北屯所警員李偉誠、歐彥成10日凌晨3時許，巡經進化北路、太原路口時停等紅燈，未料對向一輛轎車無視路口停等的警車，在左轉燈未亮時未依規定左轉，警方見狀立即驅車執行攔查，在北屯、太原路口攔下後，警員要車上孫姓駕駛（32歲）將車窗搖下，即聞到濃濃的酒味，經警方酒測，孫酒測值達0.22mg/l。
孫男辯稱，當天凌晨1時許與朋友一起吃燒酒雞，本想著自己還算清醒，便開車上路。
警方認為孫男已違反規定，雖然未達公共危險隨案移送程度，但仍違反道路交通管理處罰條例，依法扣車、開單告發，可開罰3萬至12萬元，並吊照1年至2年。
第五警分局表示，法網恢恢，疏而不漏，千萬不可心存僥倖，掃除「醉犯」的魄力及打擊犯罪絕不手軟，提醒民眾開心聚餐、酒足飯飽後千萬不要騎車或開車，確保自己和用路人的平安。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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