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騙徒假冒侄兒要借錢裝潢 6旬婦人險被騙95萬

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

64歲陳姓婦人到台南市中西區某郵局要匯出95萬元，表示要借給姪子急需裝潢房子，郵局人員提問得知她是臨時和姪子加LINE)好友，對方就開口向她借錢可能遭詐騙，趕緊通知警方協助。市警二分局員警到場後，請她再打電話跟姪子確認，才知加LINE好友的人不是真的姪子，打消匯款念頭並封鎖對方，保住辛苦積蓄。

「警察先生，有人被詐騙了，麻煩你們來協助。」昨天上午10點，南門派出所接獲健康路郵局人員來電，有婦人疑似遭到詐騙，警員鍾勝內、李維晟立即趕赴現場，詢問陳婦得知當天上午接到男子電話，並說剛換了電話號碼，要陳婦猜猜他是誰。

陳婦誤以為是自己的姪子，喊出對方姓名，對方隨即承認，還要求陳婦加他成為LINE的好友，方便聯絡。兩人聊了10多分鐘，對方謊稱自己急需裝潢房子，開口跟陳婦商借95萬元。陳婦聽聞後不疑有他急忙於上午10點多趕到社郵局欲辦理臨櫃轉帳至指定帳戶匯款。

員警告訴陳婦，她遇到的是「猜猜我是誰？」的詐騙老梗，如果她不相信，建議當場用電話聯繫姪子，確認對方是否真的換了電話？有沒有急用錢？後來聯絡上姪子，得知並未更換電話，也沒有向她借錢，95萬元差點有去無回。

市警二分局表示，詐騙手法五花八門，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作匯款等動作，應向警方報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，保障自身財產安全。

台南市64歲陳姓婦人遭到電信詐騙，警員及時勸阻，保住她95萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市64歲陳姓婦人遭到電信詐騙，警員及時勸阻，保住她95萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過LINE，要64歲陳姓婦人匯款95萬元到指定帳戶。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過LINE，要64歲陳姓婦人匯款95萬元到指定帳戶。記者黃宣翰／翻攝

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