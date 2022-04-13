雲林斗南深夜傳火警 原來是利強環保公司偷燒廢棄物

雲林縣斗南鎮今天凌晨零點十五分驚傳火警，烈火濃煙及消防警笛劃破寂靜夜空。經民眾向鎮長沈暉勛提供情報，在林子里附近看到熊熊大火直竄天際。沈暉勛立刻報請警消、衛生局等單位，前往起火地點利強環保科技有限公司廠區內，查獲工廠利用兩層貨櫃做掩蔽，焚燒塑膠等廢棄物。

沈暉勛表示，斗南鎮民長期受惡臭困擾，利強環保科技有限公司已被附近居民多次投訴，但每次請環保局來做檢測都只在外面看也沒有下文。今天終於抓到機會，同時聯絡警察、消防及環保局進到廠區內，查獲工廠利用兩層貨櫃進行廢棄物焚燒，只要有人來就馬上把貨櫃門關起來，廠區很大在外面根本看不出來，難怪之前環保局來都查不到。

斗南警分局表示，利強環保科技有限公司廠房內只有晚班人員在場操作機台，關於今天凌晨產生的濃煙，會由環保局進行行政罰款。雲林縣環保局表示，已通知住斗六的廠區負責人員到場，由環保局依空氣污染防制法第32條（燃燒後產生明顯粒狀物）進行開發，罰鍰金額目前待核定。