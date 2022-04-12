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被里長害慘？張惠妹小巨蛋演唱會恐成絕響 經紀人這樣說

大甲媽回鑾防暴力事件 主任檢察官進駐途經警分局

中央社 / 彰化縣12日電

統促黨總裁張安樂接駕大甲媽祖鑾轎涉滋事引發關注，為防範回鑾再有暴力事件，彰化地檢署將指派主任檢察官率專責檢察官進駐途經的北斗、員林、彰化分局轄區，以利即時處置。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日晚間行經彰化市永安路時，綽號「白狼」的中華統一促進黨總裁張安樂率黨員想接轎被警方擋下，雙方發生衝突，造成彰化縣警察局彰化分局副分局長鐘振邦等員警受傷，事件引發社會關注，張安樂也被通知今天傍晚到彰化地檢署說明。

針對近日進香宗教活動有不法人士聚眾滋事危害社會安全，除具體個案由專責檢察官嚴查追訴，因應媽祖回鑾，14日進入彰化縣，彰化地方檢察署今天邀彰化縣警察局長吳坤旭及轄區分局長召開「防制大甲媽回鑾群眾滋事犯罪檢警聯繫會議」，就可能衍生程序、蒐證及壓制等問題，通盤檢討及交換意見。

彰化地檢署透過新聞稿表示，針對回鑾途經的北斗、員林、彰化分局轄區，由3名主任檢察官率專責檢察官駐區，以即時掌握並處理突發不法事件，其餘支援分局則由另2名主任檢察官督導協助，若遇不法案件立即通報，由駐區主任檢察官親自或指派專責檢察官指揮偵辦，迅速處理並訊問，視情節強制處分。

地檢署表示，各分局再度確認建置綿密情報網絡，掌握轄區宮廟、接轎團體及帶隊人員，以利合法活動順利進行；針對回鑾途經處再次會勘、嚴謹部署警力，針對高風險區域、易衝突地點加強情資蒐證，研判可能狀況，事先掌握監視設備設置情形。

彰化地檢署檢察長俞秀端說，刑法妨害秩序罪的修正，即為嚴懲滋擾公眾安寧秩序行為，社會治安及台灣良好傳統宮廟文化活動不容許任何暴力分子破壞，對於聚眾滋事案件，絕對從速、從嚴偵辦，全力維護依法執行公權力的警察執法尊嚴及保障社會安全核心價值，絕不容忍任何非法分子挑戰國家公權力。

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