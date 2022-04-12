新北永和地下道傳縱火 6旬翁稱「不爽遊民堆雜物」

新北市永和區地下道日前發生縱火案，一名6旬老翁因不明原因，持打火機點燃遊民的棉被和枕頭，揚長而去；民眾走地下道看到濃煙飄出，驚覺失火立刻報警，消防隊迅速撲滅火勢，無人傷。警方當天找到嫌犯，他說「不爽遊民在地下道堆放雜物」，被依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，蔡姓老翁（63歲）有情緒管理問題，領有精神障礙手冊，4日早上9點多，徒步走入福和路彰化銀行旁的地下道，徘徊了一陣子之後，手持打火機點燃地下道雜物，蓄意縱火。

由於地下道多有遊民的棉被和枕頭等物，火勢迅速燃燒，當時有民眾正要走地下道，發現火災立刻報警；消防隊派員滅火，沒有人員傷亡。