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苗栗市清晨施放煙火惹民怨 警方掌握6男1女追查

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市府前路、大埔街口一帶，4月9日清晨4點多2次煙火聲音，噪音引起居民抱怨，並投訴其中一次煙火還疑似在縣警局附近，有故意挑戰公權力之嫌，苗栗警察分局調閱監視器掌握6男1女追查中。

縣政府消防局指出，苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，每天晚上10點至隔天上午6點，禁止施放一般爆竹煙火，違反者可罰鍰3萬元到15萬元，如有發現可以立即「119」或「110」報案查處。

民眾投訴聯合報系指出，4月9日清晨約4點20分在苗栗市府前路、大埔街路口一群年輕男女，其中3名位男生手持夢幻大吐珠煙火，站立路口轉角紅線上施放，一名身穿黑衣黑褲男生站在大埔街中央雙黃線上，左手持夢幻大吐珠煙火施放，右手持手機疑似錄影。

一名身穿灰色外套男生手上拿夢幻大吐珠煙火沒有看到施放，看見把夢幻大吐珠塞到水溝裡，一名身穿短袖灰色T恤男生站在大埔街人行道上，手上沒有拿煙火，右手持手機疑似錄影，一名女生站在大埔街人行道上觀看。

投訴說，這群男女放煙火製造噪音，放完煙火又把殘骸丟馬路邊或水溝裡製造環境髒亂，走大埔街往忠孝路方向離開，3分鐘後便再次聽到放煙火的聲音，疑似在縣警察局附近，是否故意挑戰公權力？請警察機關調閱路口監視器調查。

苗栗分局表示，警方並沒有接獲報案，但巡邏臉書社團發現，派員調閱街頭、居民及店家監視器，掌握6男1女，將進一步調查確認身分，移送消防局查處。

民眾投訴苗栗市府前路、大埔街口一帶，4月9日清晨4點多2次施放煙火噪音，警方調閱監視器掌握6男1女追查中。圖／民眾提供
民眾投訴苗栗市府前路、大埔街口一帶，4月9日清晨4點多2次施放煙火噪音，警方調閱監視器掌握6男1女追查中。圖／民眾提供

大埔 人行道 警察 苗栗縣

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