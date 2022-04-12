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基隆居家隔離男子外出買「最貴飲料」 罰鍰20萬元起跳
基隆市1名被匡列居家隔離男子騎機車外出買飲料，看到對向兩警分騎機車巡邏有點慌張。員警察覺後，攔查發現他是居隔對象，開立通知單並函請衞生局裁處。依現行規定，居家隔離者擅自外出處20萬到100萬元罰鍰。
基隆市警一分局今天表示，延平街派出所警員陳志宇、陳俊基昨晚9點多穿著制服，一前一後騎警用機車執行巡邏勤務時，在劉銘傳路看到對向騎機車男子神情有異，馬上迴轉追上後攔檢，盤查過程中發現他是居家隔離的對象，依法開立通知單函請衛生局裁罰。
據了解，這名男子昨晚因為覺得口渴，所以騎機車外出想買飲料帶回家，沒想到半路看到員警出現，還被攔查漏餡。
警方表示，居家隔離對象擅自外出，脫離居隔指定住所違反傳染病防治法。這波本土疫情嚴重，尚未趨緩，居隔對象務必配合中央與地方政府防疫措施，如果生活上有為難之處，應聯絡衛生單位請求協助，切勿擅自外出以免受罰，並可能影響其他民眾健康。
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