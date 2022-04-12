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影／新北救護車鳴笛闖紅燈 未注意路口攔腰撞凌志轎車
新北市新店區今天發生救護車車禍意外，一輛救護車載病患至醫院就診，途中閃燈鳴笛沿欲穿越紅燈路口，孰料救護車駕駛未注意路況直接穿越，攔腰撞上綠燈直行的一輛轎車。警消趕抵，救護車上患者無傷，惟患者家屬頸、腳部挫傷，而轎車乘客多處挫傷，詳細肇責尚待釐清。
警方調查，一輛民間救護車今天下午2點29分，沿新店區寶強路行駛，閃燈鳴笛欲穿越北新路二段至對面民族路，當時燈號已轉紅燈約6秒鐘，北新路上的綠燈轎車多禮讓未行進，而救護車未減速穿越紅燈路口。
當時林姓男子（46歲）開凌志轎車載爸爸（74歲）出門，行經路口時未注意救護車穿越，遭救護車攔腰撞上，撞擊力道大，轎車右側車門大面積凹陷，救護車則車頭全毀。
民眾見狀報警，警消趕抵，發現救護車上陳姓女患者（82歲）無傷，但陪同的家屬劉姓女子（51歲）頸、腳部有擦挫傷，而轎車乘客林姓老翁腰、頭、背部挫傷，救護人員協助2人送醫。
警方初步透露，救護車鳴笛就享有優先通行權，凌志轎車應禮讓，但是救護車仍需注意路況，雙方都有肇責。詳細肇責有待進一步釐清。
據悉，救護車上病患陳姓婦女，是因為腳痛，才打電話叫私人救護車去台北榮總看骨科。
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