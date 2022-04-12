桃園倉儲火警頻傳 消防隊協助物流業者實火演練

桃園市日前發生美福、家樂福等倉儲物流火警，讓不少物流業者擔心不已，中保物流龜山寶石倉今天便與迴龍消防分隊合作舉辦防火演練，讓員工練習以室內栓、滅火器撲滅實火，並排演火警發生時各自編組任務，若發生意外可加快逃生與通報。

中保科技在台深耕40年，近期因應倉儲火警，要求旗下倉儲自主舉辦防災演練，其中位在龜山區寶石路的倉儲是傳統鐵皮屋倉儲，內有木板及鋼架製貨架與貨品，今天下午2點與迴龍分隊合作舉辦。

迴龍分隊指出，本次演練的重點包括「自衛消防編組」、「滅火器滅火體驗」、「室內栓滅火體驗」等，讓員工模擬發生火警時如何分頭通報、逃生以及初步滅火。

實火演練部分，消防隊利用油盤及木製棧板，讓員工使用滅火器及室內栓滅火，除瞭解不同滅火方式，更能感受到火的溫度，增加臨場感，全程保持安全距離並由全副武裝的消防隊員從旁協助。