台中警局教官教妳防身術 現在報名母親節前免費授課

台中市警局婦幼隊為增進女性自我保護意識，提升人身安全應用能力，從2016年起，每年都在母親節前夕，舉辦女子防身營活動，由台中市警局教官，傳授女性防身術，希望透過安全觀念傳達與模擬險境的情境演練，有效遏止犯罪，降低女性被害案件發生，截至今天為止已有30多人報名，有興趣的市民，可在24日前向婦幼隊洽詢、報名。

台中市警局婦幼隊表示，活動是在5月7日母親節前一天舉辦，此次女子防身營是邀請居住在台中市、15歲以上60歲以下的女性，都可報名，課程包括防身術、防身術應用技巧、人體要害、危險情境模擬等課程，由台中市警局專業教官傳授，原訂在一月舉辦，但因疫情延期至母親節前一天。

活動地點安排在台中市警察局禮堂，希望透過教官的專業，讓民眾更能有效學習，現場並安排活力啦啦隊舞蹈表演及Q版警察大頭娃娃為防身營展開活動序幕，活動結束並將頒發每位學員結訓證書、市警局專屬造型警報器，警報器價值近300元。