提高緊急救護成效 台南消防局第七大隊成立教官團組訓

台南市消防局第七大隊，去年到院前緊急救護工作，成功救回11名命危OHCA患者，讓患者健康走出醫院。為提升到院前緊急救護品質，今天起成立救護品管及訓練教官團，搭配大隊及中隊至分隊進行緊急救護品管及全流程測驗。

大隊長黃輝林表示，第七大隊轄區為台南市東區、南區及中西區，人口眾多且環境複雜，假日期間更是觀光重點地區，為提升整體到院前緊急救護處置能力及精進同仁救護技術，除了平時消防局緊急救護科要求既定工作外，第七大隊結合南門、東門2支高級救護隊及分隊同仁成立「救護品管及訓練教官團」，進行大隊所轄分隊救護品管工作，輔助分隊同仁做出判斷，提升救護品質。

台南市整體的院前救護技術能力和救護裝備在局長李明峯的努力和市長黃偉哲的支持下，不斷提升且更趨完善，第七大隊為再持續精進救護訓練，針對分隊第一線人員及中隊長以下幹部含分小隊長及大隊安檢小組第二線人員分別進行「車上意識改變、救護現場全流程」及「OHCA救護流程」訓練。

更利用消防局「QCPR全身心肺復甦安妮(Q安妮)」，讓同仁瞭解每次的壓胸深度、速率及吹氣量透過Q安妮機器的數值能夠清楚掌握消防救護訓練品質，訓練成效也能以客觀數值化呈現，未來消防人員針對轄內場所、學校進行CPR宣導時也更能帶給民眾正確的救護技術和觀念。