新北警掃蕩竹聯等黑幫共35人 侯友宜：違法必嚴辦

新北市警方積極打擊黑幫分子，上月執行「掃黑行動專案」，查獲暴力集團6案，主嫌與成員共35人，新北市長侯友宜肯定警察辦案努力，掃蕩竹聯幫、天道盟等幫派，展現「幫派零容忍」的態度；另外針對近日他縣市有遶境暴力事件，重申「新北市絕不容許任何不法行為」。

新北市長侯友宜今天出席市警局治安會報，會中表揚掃蕩竹聯幫仁堂明仁會、竹風會與天道盟太陽會台北分會等暴力集團有功人員，有效追查暴力犯罪幕後主嫌，捍衛「幫派零容忍」的執法態度。

侯友宜還說，近期中南部地區因舉辦遶境進香宗教活動，引發多起群眾鬥毆案，藉此重申，新北市警方絕不容許有分子趁廟會活動聚眾鬥毆，若繞亂社會秩序，絕對依法究辦，暗指「白狼」等黑幫勿囂張違法。

針對全台八大行業頻傳確診者足跡，新北市該如何防疫？侯友宜說，除了要求需打三劑才能進入之外，警方也會針對易造成治安事件的場所不斷稽查、取締，要求大家把防疫做到位。

另外，治安會報上，新北市警方說，自109年行政院環境保護署將笑氣公告為「關注化學物質」列管後，迄今查獲違規使用及販賣笑氣案共87件128人，查扣408支笑氣鋼瓶。警方指出，目前笑氣雖未列入毒品分級管制，但吸食後會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，過量者甚至會休克或死亡。