新北警掃蕩竹聯等黑幫共35人 侯友宜：違法必嚴辦
新北市警方積極打擊黑幫分子，上月執行「掃黑行動專案」，查獲暴力集團6案，主嫌與成員共35人，新北市長侯友宜肯定警察辦案努力，掃蕩竹聯幫、天道盟等幫派，展現「幫派零容忍」的態度；另外針對近日他縣市有遶境暴力事件，重申「新北市絕不容許任何不法行為」。
新北市長侯友宜今天出席市警局治安會報，會中表揚掃蕩竹聯幫仁堂明仁會、竹風會與天道盟太陽會台北分會等暴力集團有功人員，有效追查暴力犯罪幕後主嫌，捍衛「幫派零容忍」的執法態度。
侯友宜還說，近期中南部地區因舉辦遶境進香宗教活動，引發多起群眾鬥毆案，藉此重申，新北市警方絕不容許有分子趁廟會活動聚眾鬥毆，若繞亂社會秩序，絕對依法究辦，暗指「白狼」等黑幫勿囂張違法。
針對全台八大行業頻傳確診者足跡，新北市該如何防疫？侯友宜說，除了要求需打三劑才能進入之外，警方也會針對易造成治安事件的場所不斷稽查、取締，要求大家把防疫做到位。
另外，治安會報上，新北市警方說，自109年行政院環境保護署將笑氣公告為「關注化學物質」列管後，迄今查獲違規使用及販賣笑氣案共87件128人，查扣408支笑氣鋼瓶。警方指出，目前笑氣雖未列入毒品分級管制，但吸食後會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，過量者甚至會休克或死亡。
最後，侯友宜在治安會報上，為40名陞職員警授階，包括後勤科科長鄭恩然晉陞三線二星警政監職務，內政部警政署鐵路警察局督察長蕭惠珠、新莊分局副分局長許正文及海山分局副分局長高繼鴻晉陞三線一星督察、秘書及專員職務。
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