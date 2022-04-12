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金門又傳失智老翁走失 熱心民眾發現協助送回家
一名輕微失智的李姓老翁昨日上午11時許獨自騎機車外出失聯，家屬憂心不已，除了報警外，也上網PO文請民眾協尋，好在經警方連續2天動員所有警民力共同努力下，終於在今日上午8時許，由新湖里碧湖社區盧姓民眾發現，將老翁送回家，家屬看到老翁平安無事，總算放下心中大石，也感謝警方協助連夜搜尋。
金湖分局表示，警方在昨日晚上22時許接獲民眾報案，指稱家中失智老翁外出失聯，金湖分局分局長曾冠螢獲報後立即指示，全員出動協助家屬尋找，兵分多路，因家屬表示老翁出門是為打疫苗，警方以失蹤者最後出現地點衛生局為出發點，翻遍整個新頭、湖前及漁村等社區，乃至鄰近山林、海域等實施地毯式搜尋均無結果。
曾冠螢透露，在搜救期間因擔心老翁一夜未歸，警方對著轄區圖分析可能的行走方向後，於今晨再次出動所有警力協尋，直至8時許，終於傳來老翁已被好心民眾送回家中，讓搜尋人員相當欣喜。
警方說，見老翁狀況並無大礙，但心繫所騎機車尚未尋回，且說機車倒在山裡草叢，確切地點不知道，因此警方又陪同老翁及家屬踏遍新頭周邊樹叢小徑仍無所獲，轉往碧湖社區後方林地尋找，終於在離碧湖社區後方100公尺處林間小徑尋獲該機車，老翁欣喜表達感謝。
金湖分局再次呼籲，家中若有失智老人，家屬應多加關懷照顧，可向縣府社會處、衛生局等相關單位申請定位手錶、失智手環與QRcode衣物、貼紙與GPS定位系統，同時協助長者配戴，以避免類此事件再度發生。
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