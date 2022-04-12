寧願多心步行陪同護鈔 也不願眼中鈔票落入詐團手中

為了防止詐騙案發生，台北市警方寧願自己多心護鈔，也不願意看著眼中鈔票可能流入詐騙集團手中。

台北市文山二警分局景美派出所警員劉尚哲，日前擔服備勤勤務時，接獲轄內郵局撥打派出所電話報案，聲稱一名馬姓婦人到郵局臨櫃提領新台幣50萬，郵局擔心婦人遭詐騙集團詐騙，需要警方協助，劉員立即到現場了解。

馬姓婦人到郵局提領新台幣50萬元，是為將錢轉存到自己在富邦銀行的戶頭，馬婦強調沒有受人指使，也沒有其他用途；警方再三向婦人確認無人指使、威脅利誘，也沒有遭詐騙或涉其他不法情事，但為確保安全及防詐，劉員在郵局親自陪婦人提領現鈔後，還一路步行護送婦人到富邦銀行，確認婦人將現鈔存入本人戶頭後才離去。