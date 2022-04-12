金門1男子疑搭泡棉船出海 落水溺斃
金門金寧鄉古寧頭北山出海口今天上午發生一起民眾落海意外，一名男子疑搭乘泡棉船出海，沒想到男子不慎落海，金門海岸巡及消防隊接獲通報趕往現場，救援，該男子獲救時已無生命跡象，後續將由金門地檢署檢察官進行相驗，並釐清相關案情。
金門縣消防局第一大隊長陳叁奇表示，這起意外發生在古寧頭北山出海口外海約600公尺處，岸巡發現船在原地打轉，且船上無人，隨即通報海巡艇前往搜救，馬上就尋獲落海男子，但救起時，男子已無呼吸心跳，上岸後立即由救護車送往醫院搶救。
海巡艇靠岸後，由身著防護服的人員立即將落海男子抬上岸，並由消防隊員實施CPR心肺復甦術，但還是沒有恢復生命跡象，一行人趕緊將人送上救護車趕往金門醫院進行搶救，但仍不治。
由於這名台籍男子已死亡，後續相關案情還有待釐清，到底他是獨自出海？還是有其他人同行等，將由檢調進一步調查，以釐清意外原因。
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