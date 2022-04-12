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算準攤商作息下午開賭 北市濱江市場旁賭場11人遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

彭姓男子看準台北市濱江市場攤商作息規律，在市場旁一處民宅開設賭場，邀集攤商及友人賭博，近日民眾檢舉該處所有人群聚，警方查訪後發覺異狀，前天突襲搜索，當場查獲彭男、員工及賭客等11人，賭資4萬1千元，詢後依法送辦。

警方調查，60歲彭男算準濱江市場攤商凌晨上工，約中午下班，下午有空閒時間，遂向友人借來位在龍江路上的民宅開賭場，吸引攤商聚賭，他們以麻將作為賭具行賭，彭男收取每人300元入場費，今年3月至今已獲利數萬元。

因新冠肺炎疫情嚴峻，3月底有民眾向警方舉報，指龍江路1處民宅經常有人員出入，擔心有群聚狀況，將導致社區防疫破口；轄區中山分局建國派出所獲報後派員查訪，卻發現該址不僅人員出入頻繁，還不斷傳出麻將碰撞聲，推測是職業賭場，便派員展開蒐證。

警方4月10日下午突襲搜索，彭男、員工及9名賭客當場嚇傻，現場查獲賭資4萬1千元，警詢後依賭博罪將彭男、員工移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰9名賭客。

警方呼籲，疫情升溫應減少非必要社交活動，如發現社區內有疑似賭博聲響或毒品燃燒產生的異味，均可立即通報轄區派出所協助了解；社區安全需要全民共同守護，警方也將持續查察不法犯罪，保障民眾生命、財產之安全，使民眾享有安全、健康的生活環境。

彭姓男子看準台北市濱江市場攤商作息規律，在市場旁一處民宅開設賭場，邀集攤商及友人賭博。記者李隆揆／翻攝
彭姓男子看準台北市濱江市場攤商作息規律，在市場旁一處民宅開設賭場，邀集攤商及友人賭博。記者李隆揆／翻攝
彭姓男子看準台北市濱江市場攤商作息規律，在市場旁一處民宅開設賭場，邀集攤商及友人賭博。記者李隆揆／翻攝
彭姓男子看準台北市濱江市場攤商作息規律，在市場旁一處民宅開設賭場，邀集攤商及友人賭博。記者李隆揆／翻攝

賭博 賭場 疫情

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