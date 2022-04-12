快訊

直播／徵用快篩本周上路？指揮中心14時說明

台積電3奈米量產時程曝光 今年8月首度南北同時投片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雙載飛車搶匪畫面曝光 警籲：深夜外出多留意周遭

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

上周六深夜，新北市樹林區味王街，發生一起飛車搶奪外籍移工金項鍊案件，樹林警方不眠休追緝於36小時後宣告偵破。今天上午，飛車雙載搶匪，尾隨被害人伺機搶劫畫面曝光。透過畫面可見，兩嫌隨機尋找犯案目標時，還刻意把機車大燈關掉，等到鎖定目標旋即打開車燈，緩緩尾後伺機行搶。

對此，樹林警分局提醒，民眾非必要盡量不要於深夜獨自外出，若真需要外出最好能攜伴同行，所經路段也應選擇明亮之處，切忌走在街道昏暗路上。同時，深夜外出時，隨時留意身旁的人、事、物，以因應可能的突發狀況。

另外，警方勸告宵小，維護社會治安是警方責任，對於危害民眾生命、身體、財產安全之事件，警方絕對強硬執法、依法究辦，宵小切勿以身試法。

被害越南籍外籍移工，獨自走在昏暗街道，成為歹徒下手目標。記者曾伯愷／翻攝
被害越南籍外籍移工，獨自走在昏暗街道，成為歹徒下手目標。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌騎車雙載，一鎖定犯罪目標，立即打開車燈尾後搶劫。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌騎車雙載，一鎖定犯罪目標，立即打開車燈尾後搶劫。記者曾伯愷／翻攝

搶劫 移工

延伸閱讀

國道3號南二高台南關廟北上路段正大塞車 警籲提早改道

影／地中海禿頭特徵太明顯 搶匪變裝逃逸7小時仍被逮

穿外送服搶高雄三信銀行 搶匪今傍晚聲押獲准

穿外送服搶高雄三銀 搶匪落網稱：制服路邊撿來的

相關新聞

影／豐原工廠火警 廠房全面燃燒搶救中

台中市豐原區國豐路一間工廠今天中午發生火警，大批消防隊員趕往搶救中，工廠廠房全面燃燒，目前仍在清查有無人員受困。

算準攤商作息下午開賭 北市濱江市場旁賭場11人遭逮

彭姓男子看準台北市濱江市場攤商作息規律，在市場旁一處民宅開設賭場，邀集攤商及友人賭博，近日民眾檢舉該處所有人群聚，警方查...

影／雙載飛車搶匪畫面曝光 警籲：深夜外出多留意周遭

上周六深夜，新北市樹林區味王街，發生一起飛車搶奪外籍移工金項鍊案件，樹林警方不眠休追緝於36小時後宣告偵破。今天上午，飛...

妙齡女上交友軟體尋愛 險誤入網站陷阱

26歲的鄭姓女子上交友軟體，誤以為遇見真愛，不料要相約見面，對方卻要她買遊戲點數才能見面，鄭女拒買點數，反遭對方恐嚇，她...

友人稱開店要資金 雲林女「挺到底」差點損失百萬

雲林莿桐一名張姓女子日前拿著存簿到郵局，想領出帳戶內的百萬存款，並將錢匯到友人戶頭，由於她神色緊張，櫃員見狀感覺有異，報...

影／台中酒駕男見警落跑下場超慘！犁田又燙傷警遭法辦

台中市43歲吳姓男子昨天深夜騎車行經霧峰區路口時因未打方向燈，見警攔查竟加速逃逸，與警方在田間小路展開追逐，不慎在第三個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。