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影／雙載飛車搶匪畫面曝光 警籲：深夜外出多留意周遭
上周六深夜，新北市樹林區味王街，發生一起飛車搶奪外籍移工金項鍊案件，樹林警方不眠休追緝於36小時後宣告偵破。今天上午，飛車雙載搶匪，尾隨被害人伺機搶劫畫面曝光。透過畫面可見，兩嫌隨機尋找犯案目標時，還刻意把機車大燈關掉，等到鎖定目標旋即打開車燈，緩緩尾後伺機行搶。
對此，樹林警分局提醒，民眾非必要盡量不要於深夜獨自外出，若真需要外出最好能攜伴同行，所經路段也應選擇明亮之處，切忌走在街道昏暗路上。同時，深夜外出時，隨時留意身旁的人、事、物，以因應可能的突發狀況。
另外，警方勸告宵小，維護社會治安是警方責任，對於危害民眾生命、身體、財產安全之事件，警方絕對強硬執法、依法究辦，宵小切勿以身試法。
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