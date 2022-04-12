妙齡女上交友軟體尋愛 險誤入網站陷阱

26歲的鄭姓女子上交友軟體，誤以為遇見真愛，不料要相約見面，對方卻要她買遊戲點數才能見面，鄭女拒買點數，反遭對方恐嚇，她擔心家人無端受害，昨晚到超商買5萬元遊戲點數，幸超商店員警覺，趕緊報警阻止，鄭女才未受騙。

員警發覺，交友購點數的詐騙手法，受騙人大多是男性，沒想到連妙齡女子交友，也會遇到類似陷阱。

據了解，鄭女上交友軟體認識男網友，2人相約出遊，但昨天到約定時間，鄭女卻不見對方現身，後來她接到這名男子來電，要她到超商購買5萬元點數才能見面。鄭女覺得奇怪，拒絕購買點數，沒想到對方口氣變差，聲稱認識很多黑道，恐嚇鄭女如果不買點數 ，會透過手機號碼找到她的住處，鄭女害怕波及家人的安全，才聽從指示，到高雄市前金區自強二路某超商要買點數。