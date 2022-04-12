友人稱開店要資金 雲林女「挺到底」差點損失百萬
雲林莿桐一名張姓女子日前拿著存簿到郵局，想領出帳戶內的百萬存款，並將錢匯到友人戶頭，由於她神色緊張，櫃員見狀感覺有異，報警協助，才發現女子險遭詐騙，經及時開導後保住血汗錢。
莿桐分駐所警員江宜珊表示，當時獲報抵達，張女說明款項是要資助台北友人開店裝潢所用，由於金額不少，高達139萬元，且慌張態度啟人疑竇。
警方及櫃員遂請張女撥電話給其友人，但張女卻直說「不方便」，稱友人正在上班，不能接聽、會影響工作等，說詞反覆。
江宜珊說，持續僵持下去也不是辦法，便查出張女欲匯款的帳戶所有人，聯繫上後對方表示「沒有資金需求」也不認識張女，更沒向友人借錢，認為張女可能遭詐騙。
警方表示，張女應是遇到現在流行的「猜猜我是誰」類型詐騙，對方會自稱是某位友人，需要緊急借貸等，引誘人上當，幸好勸說後，張女總算知道深陷被騙泥沼，放棄匯款，也自我警惕會多了解反詐騙技巧。
斗六分局長陳鴻忠今天率隊至郵局頒發感謝狀，感謝行員機警通報，共同成功攔阻詐騙，並提醒民眾接到陌生來電或訊息時，務必小心求證，勿貿然匯款，有疑問可撥165反詐騙專線或110求助。
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