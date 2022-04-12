影／台中酒駕男見警落跑下場超慘！犁田又燙傷警遭法辦

台中市43歲吳姓男子昨天深夜騎車行經霧峰區路口時因未打方向燈，見警攔查竟加速逃逸，與警方在田間小路展開追逐，不慎在第三個路口大轉彎連人帶車滑倒，警方上前壓制反抗，導致白姓警員右腳遭機車排氣管燙傷，吳嫌酒測值為0.22，警方依妨害公務罪嫌移送偵辦。

台中市警局霧峰分局霧峰派出所長葉利德說，白姓警員在昨天深夜11時12分，發現一名男機車騎士在霧峰區四德路左轉霧工一路時，未打方向燈，因此上前攔查，並示意該男子停車受檢，男子不聽指揮，加速逃逸。

葉利德說明，白姓警員立即鳴警笛尾隨在後，跟著該名機車騎士一路鑽進田間小路，在柳豐路、新厝路300巷口，疑不熟路況，突然大迴轉摔車，警員與熱心民眾協助上前壓制，該男子反抗拉扯，致白姓警員右腳被機車排氣管燙傷。

警方查出，吳姓酒後駕駛重機，經酒測，酒測值未達公共危險標準值，全案依法製單扣車，並依妨害公務罪嫌移送偵辦。

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