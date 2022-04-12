紮根救災技能 消防人員展開液化石油氣槽體實火演練

台南市有南部科學園區及多個科技工業園區，為確保消防人員面對高壓氣體管線洩漏起火救災，消防人員即日至4月20日，在新化訓鍊中心演練液化石油氣（LPG）槽體實火訓練，實況模擬特殊災害現場狀況，減少危害消防人員生命安全。

台南市於去年9月在新化訓練中心建置完成液化石油氣（LPG）槽體實火訓練場，並於4月分20梯次訓練，辦理整合型救災安全訓練，參加整合型救災訓練學員共有831名外勤人員。

訓練課程主軸，針對火災搶救液化石油氣（LPG）槽體實火操作，實況模擬特殊災害現場狀況，結合空氣呼吸器消耗測試，奠定消防人員災害搶救基礎，減少危害生命安全。