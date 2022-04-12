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紮根救災技能 消防人員展開液化石油氣槽體實火演練

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市有南部科學園區及多個科技工業園區，為確保消防人員面對高壓氣體管線洩漏起火救災，消防人員即日至4月20日，在新化訓鍊中心演練液化石油氣（LPG）槽體實火訓練，實況模擬特殊災害現場狀況，減少危害消防人員生命安全。

台南市於去年9月在新化訓練中心建置完成液化石油氣（LPG）槽體實火訓練場，並於4月分20梯次訓練，辦理整合型救災安全訓練，參加整合型救災訓練學員共有831名外勤人員。

訓練課程主軸，針對火災搶救液化石油氣（LPG）槽體實火操作，實況模擬特殊災害現場狀況，結合空氣呼吸器消耗測試，奠定消防人員災害搶救基礎，減少危害生命安全。

消防局長李明峯說，液化石油氣（LPG）槽體實火訓練場，提供實火訓練環境，在訓練過程中建置消防局外勤人員空氣呼吸器耗氣量大數字資料，在火災現場中指揮官、安全官及入室人員，可先透過耗氣量大數字資料預設消防人員工作時間，並隨時監控入室人員工作時間，落實救災安全基本功夫。

台南市消防人員在新化訓鍊中心，演練液化石油氣（LPG）槽體實火情況，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員在新化訓鍊中心，演練液化石油氣（LPG）槽體實火情況，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員在新化訓鍊中心，演練液化石油氣（LPG）槽體實火情況，過程相當逼真。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員在新化訓鍊中心，演練液化石油氣（LPG）槽體實火情況，過程相當逼真。記者黃宣翰／翻攝

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