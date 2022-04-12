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影／喵星人橫死台中街頭 暖警伸援善後送最後一程
台中市第二警分局永興所警員前天凌晨巡邏時，發現中清路有疑似動物遭人撞死，警員邱程煜下車查看後，確認是一具貓屍，且仍有餘溫，判斷才剛被車輛撞擊不久，邱本身喜歡貓狗，擔心貓屍造成其他用路人危害，也釀二次輾壓，因此替貓收屍後，送往流浪動物愛心協會善後。
第二警分局永興派出所警員邱程煜、蘇芊伃前天凌晨2時許，巡經北區中清路，發現路上疑似有一隻貓咪一動也不動的躺在路上，一開始以為是玩偶，但開車經過約20公尺後，越想越不對勁，邱折返查看，發現是一隻浪貓遭車輛撞傷後倒地不起，雖已死亡但身體仍有餘溫，判斷應該是剛被車撞。
警方擔心貓屍躺在馬路上，夜間光線不佳，可能會被來往車輛不慎輾壓，或車輛閃躲造成意外，不忍心讓流浪貓再次受苦，警員邱程煜捧起貓屍放入袋內，再送至浪浪協會免費設置的冰櫃暫時存放，由愛心協會接手處理。
第二警分局表示，警員邱程煜非常喜歡動物，自己就有認養一隻米克斯的狗，也會定期小額捐款幫助流浪貓狗，所以看到貓屍躺在路面，才會不忍心，順手協助。
第二警分局長陳家銘呼籲，提醒用路人行經光線昏暗或視線不佳路段，應減速慢行並留意周遭環境，以確保行車安全；並提醒飼主帶寵物外出時，應將牽繩繫好，避免讓寵物於道路中亂跑或亂竄，若疏縱禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可依道交條例開罰300元至600元，若因此發生交通事故，飼主也應須負起事故賠償責任。
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