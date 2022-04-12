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警才剛宣導反詐就獲報 婦誤信「10倍獲利」險被騙17萬

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市南竹派出所昨天到轄內郵局，指導行員反詐騙，沒想到警方離開沒多久，郵局就報案稱遇到疑似受害者；員警趕緊回到現場，發現是一名婦人誤信假投資群組訊息，以為對方代為投資「飆股」可獲利10倍，便臨櫃要匯出17萬餘元，但經警方查證是詐團後一番勸說，婦人才恍然大悟、放棄匯款。

蘆竹警分局指出，南竹派出所副所長葉建龍昨天上午前往蘆竹區各金融機構宣導「關懷提問」，指導行員如何透過「雞婆」手段察覺詐騙，沒想到才剛宣導完2家，就突然接到南福街光明郵局的報案電話，稱有婦人臨櫃辦理匯款手續，卻說不清對方姓名及商號，只是一直反覆說要購買家具。

葉建龍與員警獲報後於11時35分回到光明郵局，詢問劉姓婦人（55歲）匯款用途、是否認識對方，但見婦人支支吾吾，警覺很可能受到詐團指引，便經她同意查看LINE通訊紀錄，發現是詐騙集團不斷以投資某飆股「保證獲利可達1000％」的誇大話術，讓婦人禁不起誘惑前往郵局，打算匯17萬2000元辛苦積蓄至指定帳戶。

員警發現詐團還提供「華熙app」下載連結，登入要申請帳號、密碼，但經查此網站早被警政署列在165反詐騙網站中，是不折不扣的詐騙集團手法，與行員耐心勸說後，終於打消婦人匯款念頭，保住血汗錢。

蘆竹分局呼籲，歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾應慎選投資管道，且高報酬率必伴隨高風險，若標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」及獲利來源不明或獲利率明顯不合理等情形，均是詐騙，請民眾小心注意。

詐團提供不明連結給婦人，需要登入帳號密碼，但其實網站早已被警政署列為詐騙。記者楊湛華／翻攝
詐團提供不明連結給婦人，需要登入帳號密碼，但其實網站早已被警政署列為詐騙。記者楊湛華／翻攝
劉姓婦人昨天誤信「假投資真詐騙」群組訊息，誤信投資飆股能獲利10倍，到銀行臨櫃付款，遭機警行員察覺並報案阻止。記者楊湛華／翻攝
劉姓婦人昨天誤信「假投資真詐騙」群組訊息，誤信投資飆股能獲利10倍，到銀行臨櫃付款，遭機警行員察覺並報案阻止。記者楊湛華／翻攝
詐團提供不明連結給婦人，需要登入帳號密碼，但其實網站早已被警政署列為詐騙。記者楊湛華／翻攝
詐團提供不明連結給婦人，需要登入帳號密碼，但其實網站早已被警政署列為詐騙。記者楊湛華／翻攝
南竹派出所昨天到轄內郵局宣導反詐騙，沒想到光明郵局行員沒多久就報案，成功阻詐。記者楊湛華／翻攝
南竹派出所昨天到轄內郵局宣導反詐騙，沒想到光明郵局行員沒多久就報案，成功阻詐。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 郵局 桃園

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