警才剛宣導反詐就獲報 婦誤信「10倍獲利」險被騙17萬

桃園市南竹派出所昨天到轄內郵局，指導行員反詐騙，沒想到警方離開沒多久，郵局就報案稱遇到疑似受害者；員警趕緊回到現場，發現是一名婦人誤信假投資群組訊息，以為對方代為投資「飆股」可獲利10倍，便臨櫃要匯出17萬餘元，但經警方查證是詐團後一番勸說，婦人才恍然大悟、放棄匯款。

蘆竹警分局指出，南竹派出所副所長葉建龍昨天上午前往蘆竹區各金融機構宣導「關懷提問」，指導行員如何透過「雞婆」手段察覺詐騙，沒想到才剛宣導完2家，就突然接到南福街光明郵局的報案電話，稱有婦人臨櫃辦理匯款手續，卻說不清對方姓名及商號，只是一直反覆說要購買家具。

葉建龍與員警獲報後於11時35分回到光明郵局，詢問劉姓婦人（55歲）匯款用途、是否認識對方，但見婦人支支吾吾，警覺很可能受到詐團指引，便經她同意查看LINE通訊紀錄，發現是詐騙集團不斷以投資某飆股「保證獲利可達1000％」的誇大話術，讓婦人禁不起誘惑前往郵局，打算匯17萬2000元辛苦積蓄至指定帳戶。

員警發現詐團還提供「華熙app」下載連結，登入要申請帳號、密碼，但經查此網站早被警政署列在165反詐騙網站中，是不折不扣的詐騙集團手法，與行員耐心勸說後，終於打消婦人匯款念頭，保住血汗錢。