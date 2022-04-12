別和荷包過不去！高雄2路口設取締違規相機 4/19起運作

高雄市警察局在前鎮區漁港路與草衙一路口、鳳山區南華一路與鳳甲路口，增設2處固定式取締違規照相設備，將在今天到18日試運轉後，訂4月19日起取締違規行為，駕駛人別與自己的荷包過不去。

高雄市警交通大統計，前鎮區漁港路與草衙一路口、鳳山區南華一路與鳳甲路口，在2020年發生過28件交通事故，造成15人受傷，去年交通事故又攀升到37件，造成24人受傷，交通事故發生率已增加三成二，已列入高雄市易肇事路口。