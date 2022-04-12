快訊

台積電高雄設廠案 環評大會審查通過

小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別和荷包過不去！高雄2路口設取締違規相機 4/19起運作

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警察局在前鎮區漁港路與草衙一路口、鳳山區南華一路與鳳甲路口，增設2處固定式取締違規照相設備，將在今天到18日試運轉後，訂4月19日起取締違規行為，駕駛人別與自己的荷包過不去。

高雄市警交通大統計，前鎮區漁港路與草衙一路口、鳳山區南華一路與鳳甲路口，在2020年發生過28件交通事故，造成15人受傷，去年交通事故又攀升到37件，造成24人受傷，交通事故發生率已增加三成二，已列入高雄市易肇事路口。

警方表示， 取締只是手段，目的在於防制交通事故發生，保護市民生命、財產安全，由於常有車輛在這2處路口違規，威脅用路人安全，才決定增設固定式取締交通違規照相設備，希望駕駛人能遵守交通安全規定。

高雄市警局在鳳山區南華一路與鳳甲路口，增設固定式取締違規照相設備。記者林保光／翻攝
高雄市警局在鳳山區南華一路與鳳甲路口，增設固定式取締違規照相設備。記者林保光／翻攝
高雄市警局在前鎮區漁港路與草衙一路口，增設固定式取締違規照相設備。記者林保光／翻攝
高雄市警局在前鎮區漁港路與草衙一路口，增設固定式取締違規照相設備。記者林保光／翻攝

高雄市 警察

延伸閱讀

衛武營5千坪聯開基地招商 高雄20多家廠商到場

高煉廠第三區完成整治 台積電高雄設廠環評大會今闖關

跟進雙北桃 高雄6月推市民卡

高雄溪寮國小停課到20日 期中考延到28、29日

相關新聞

友人稱開店要資金 雲林女「挺到底」差點損失百萬

雲林莿桐一名張姓女子日前拿著存簿到郵局，想領出帳戶內的百萬存款，並將錢匯到友人戶頭，由於她神色緊張，櫃員見狀感覺有異，報...

影／台中酒駕男見警落跑下場超慘！犁田又燙傷警遭法辦

台中市43歲吳姓男子昨天深夜騎車行經霧峰區路口時因未打方向燈，見警攔查竟加速逃逸，與警方在田間小路展開追逐，不慎在第三個...

紮根救災技能 消防人員展開液化石油氣槽體實火演練

台南市有南部科學園區及多個科技工業園區，為確保消防人員面對高壓氣體管線洩漏起火救災，消防人員即日至4月20日，在新化訓鍊...

影／喵星人橫死台中街頭 暖警伸援善後送最後一程

台中市第二警分局永興所警員前天凌晨巡邏時，發現中清路有疑似動物遭人撞死，警員邱程煜下車查看後，確認是一具貓屍，且仍有餘溫...

警才剛宣導反詐就獲報 婦誤信「10倍獲利」險被騙17萬

桃園市南竹派出所昨天到轄內郵局，指導行員反詐騙，沒想到警方離開沒多久，郵局就報案稱遇到疑似受害者；員警趕緊回到現場，發現...

別和荷包過不去！高雄2路口設取締違規相機 4/19起運作

高雄市警察局在前鎮區漁港路與草衙一路口、鳳山區南華一路與鳳甲路口，增設2處固定式取締違規照相設備，將在今天到18日試運轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。