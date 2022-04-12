「亞東甜不辣」頭家想和老婆離婚 法院不准理由出爐！

台北市萬華區知名美食「亞東甜不辣」吳姓負責人，指控妻子在他心肌梗塞急救時不聞不問遂向法院訴請離婚，妻子反控他家暴、和外籍看護發生性行為，台北地方法院認為雙方仍可經婚姻諮商等方式化解關係，判吳敗訴，不准兩人離婚，可上訴。

亞東甜不辣是萬華近60年的知名小吃，人潮絡繹不絕，經多家媒體報導；吳姓負責人在「艋舺青山宮」擔任要職，也參加義消隊，是在地頗具影響力的人物。

吳提告指控，和妻子結婚後共同經營亞東甜不辣，從小吃攤車開始努力打拚存錢，之後買下店面、房產均登記在妻子名下，但妻子年紀漸長個性丕變，不再為亞東甜不辣付出，也不願意照顧他年邁的母親，他為求家庭和諧，搬出去和老母親同住。

他主張，妻子明知他罹患多種慢性病，2019年卻執意搬出兩人共同住所，連他因心肌梗塞送醫急救，妻子也不聞不問，從未到醫院探視，令他心寒不已，如今兩人仍分居沒有互動，認為婚姻關係破裂，向法院訴請離婚。

妻子反駁，吳在結婚後3天就入伍當兵，留她獨自照顧公婆、5位小姑和家中生意，家中經濟轉好後，丈夫未感念她的付出，反而吃喝嫖賭，甚至在屢次情緒不佳時，把她當出氣筒，亂摔東西造成她手臂受傷。

妻子指出，她擔心會再有暴力狀況，才會搬出家裡，分居至今；而丈夫當初急診時沒有通知她，隔天她得知消息前往探視，卻被兒子告知丈夫拒絕訪客，不是她不願意探病。

妻子指控，兒子親眼見聞丈夫當眾說外籍看護肚子裡有自己的小孩，可證兩人有性行為，顯見丈夫對婚姻不忠，請求法院駁回訴訟。

台北地院認為，吳自承擔任青山宮總幹事，2018年元宵節當天和越南籍女信徒講話，被妻子懷疑是女友，雙方發生口角，吳先搬去和母親同住，而妻子直到2019年初才搬出，難認妻子違背同居義務。