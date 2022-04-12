替收容人送暖！高雄女監辦關懷活動援助低收收容家庭

高雄女子監獄今年與財團法人台灣更生保護會高雄分會、國際扶輪3510地區、民間捐贈款等各界資源辦理「相揪唱出幸福ㄟ~歌聲」低收入戶收容人家庭關懷援助活動，藉助學金認養計畫、收容人家屬團體暨體驗等活動，引入社會資源，讓低收入收容人家庭感受社會關懷，讓善念引領收容人改變，及達到矯正教化目的。

監方指出，高牆內的收容人，往往是社會最底層的一群，不僅經濟條件不佳，甚至伴隨就業人口缺乏不足，或家戶內過多依賴人口，例如有身心障礙者、老人或未成年子女等。

為了讓這些生活艱困的家庭得以渡過難關，高雄女子監獄於4月10日舉辦「相揪唱出幸福ㄟ~歌聲」低收入戶收容人家庭關懷援助活動，也讓收容人家屬攜老扶幼，一起前往高雄港區觀賞大港橋旋轉秀、體驗搭乘輕軌列車、參觀高雄流行音樂中心與戶外市集活動，並參加大發扶輪社在高雄流行音樂中心「讓音樂改善人生音樂演唱會」活動。

此外，監方事先錄製傳愛影片，讓家屬看著螢幕上收容人生澀地表達她們對家人的愛與感謝，也讓他們感受溫暖、關懷。