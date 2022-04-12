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影／行車糾紛見警逃 開車撞警車又撞大貨車下場慘

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區昨天下午發生行車糾紛，員警開車抵達時，方姓男子涉嫌開車撞警車，在道路中不斷闖紅燈和變換車道，最後又撞上大貨車，轎車嚴重毀損，員警和消防隊員趕到救出送醫，再移送法辦，還在他車內查獲斧頭和刀。

昨天下午3點45分，清水警分局獲報在沙鹿區鎮南路與福幼街口有行車糾紛，沙鹿分駐所員警蔡明昌及林煌璋立即趕到現場了解，39歲方姓男子見警方到場，他開車刻意疾駛企圖衝撞員警並逃逸，警方即前往追緝並通報攔截。

警方攔截過程中，方男緊急煞車企圖阻擋警方，並沿路在台灣大道七段往中清路方向闖紅燈及無故變換車道，造成公眾往來危險，方男開車上國道3號沙鹿交流道往南於龍井下交流道後，在沙田路與向上路口多次來回繞，在向上路隨意變換車道。

方男為閃避警方攔查，下午4點在沙田路與向上路，和警車碰撞後，再撞上前方營業大貨車尾部後，他的轎車車頭毀損變形卡於駕駛座，員警通報消防隊到場，由警察和消防隊員合力破壞車體將方男救出，送沙鹿光田醫院救治，方男左手挫傷，身體無大礙。

警方在方男的轎車內，發現斧頭、刀械等證物，有關方男衝撞警車部分，警方調查後，依涉嫌妨害公務，公共危險等罪嫌移送台中地方地檢署偵辦。

台中市沙鹿區昨天下午有行車糾紛，警車到場，嫌疑人開車涉嫌撞警車，後來又撞上大貨車。圖／民眾提供
台中市沙鹿區昨天下午有行車糾紛，警車到場，嫌疑人開車涉嫌撞警車，後來又撞上大貨車。圖／民眾提供
台中市沙鹿區昨天下午有行車糾紛，警車到場，嫌疑人開車涉嫌撞警車，後來又撞上大貨車。圖／民眾提供
台中市沙鹿區昨天下午有行車糾紛，警車到場，嫌疑人開車涉嫌撞警車，後來又撞上大貨車。圖／民眾提供
台中市沙鹿區昨天下午有行車糾紛，警車到場，嫌疑人開車涉嫌撞警車，後來又撞上大貨車。圖／民眾提供
台中市沙鹿區昨天下午有行車糾紛，警車到場，嫌疑人開車涉嫌撞警車，後來又撞上大貨車。圖／民眾提供

車道 警察 妨害公務

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