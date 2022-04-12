癡情男「被騙也甘願」 執意要領150萬替假未婚妻買房
高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬現金替詐騙集團假冒的未婚妻買房；由於無法清楚交代房屋仲介，及無法查明該名未婚妻真實身分，讓銀行人員起疑報警，警方到場時，王男還一度惱羞嗆「員警沒有誠信，就算被騙也甘願」，幾經勸說，才讓他打消念頭，放棄提款。
楠梓警分局楠梓派出所昨天中午1時許，接獲轄內銀行通報稱，王男誤信感情詐騙，要領150萬現金，要替真實身分存疑的未婚妻買房，還要把錢交給身分不名的房仲，警方獲報後，隨即派員趕往現場。
警方到場時，王男稱，領取150萬現金，是要替在銀行上班的未婚妻買房；為求慎重，員警請王男提供賣房仲介的名片，他卻回應，都是透過下屬幫忙溝通，卻無法清楚說出誰是真實仲介與下屬，甚至銀行也無法查出，那名在銀行上班的未婚妻身分。
由於王男說詞疑點重重，神色慌張，即使警方與銀行人員苦口婆心勸說，「擔心他受騙上當」，他還一度惱羞回應，「員警沒有誠信，就算被騙也甘願」；讓在場的人員相當尷尬。
幾經勸阻，還試圖要與王男家人查證此事，最終才讓他打消念頭，放棄提款，成功保住150萬元存款。
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