快訊

學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

癡情男「被騙也甘願」 執意要領150萬替假未婚妻買房

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬現金替詐騙集團假冒的未婚妻買房；由於無法清楚交代房屋仲介，及無法查明該名未婚妻真實身分，讓銀行人員起疑報警，警方到場時，王男還一度惱羞嗆「員警沒有誠信，就算被騙也甘願」，幾經勸說，才讓他打消念頭，放棄提款。

楠梓警分局楠梓派出所昨天中午1時許，接獲轄內銀行通報稱，王男誤信感情詐騙，要領150萬現金，要替真實身分存疑的未婚妻買房，還要把錢交給身分不名的房仲，警方獲報後，隨即派員趕往現場。

警方到場時，王男稱，領取150萬現金，是要替在銀行上班的未婚妻買房；為求慎重，員警請王男提供賣房仲介的名片，他卻回應，都是透過下屬幫忙溝通，卻無法清楚說出誰是真實仲介與下屬，甚至銀行也無法查出，那名在銀行上班的未婚妻身分。

由於王男說詞疑點重重，神色慌張，即使警方與銀行人員苦口婆心勸說，「擔心他受騙上當」，他還一度惱羞回應，「員警沒有誠信，就算被騙也甘願」；讓在場的人員相當尷尬。

幾經勸阻，還試圖要與王男家人查證此事，最終才讓他打消念頭，放棄提款，成功保住150萬元存款。

高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬現金替詐騙集團假冒的未婚妻買房。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬現金替詐騙集團假冒的未婚妻買房。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬現金替詐騙集團假冒的未婚妻買房。記者陳弘逸／翻攝
高雄41歲王姓單身男，因誤信感情詐騙，要到銀行領取150萬現金替詐騙集團假冒的未婚妻買房。記者陳弘逸／翻攝

詐騙集團 單身

延伸閱讀

想辭職別衝動 他曝「裸辭必備要素」：不只存款要足

NBA／在50家銀行開戶存款 安戴托昆波讓公鹿老闆搖頭

存款300萬該買房還是買股0050？多數人不考慮秒選這項

央行升息房價何時才可能鬆動？ 房仲專家曝這個時間點

相關新聞

「亞東甜不辣」頭家想和老婆離婚 法院不准理由出爐！

台北市萬華區知名美食「亞東甜不辣」吳姓負責人，指控妻子在他心肌梗塞急救時不聞不問遂向法院訴請離婚，妻子反控他家暴、和外籍...

替收容人送暖！高雄女監辦關懷活動援助低收收容家庭

高雄女子監獄今年與財團法人台灣更生保護會高雄分會、國際扶輪3510地區、民間捐贈款等各界資源辦理「相揪唱出幸福ㄟ~歌聲」...

影／行車糾紛見警逃 開車撞警車又撞大貨車下場慘

台中市沙鹿區昨天下午發生行車糾紛，員警開車抵達時，方姓男子涉嫌開車撞警車，在道路中不斷闖紅燈和變換車道，最後又撞上大貨車...

影／千萬要牽繩！阿伯愛犬亂衝被撞死 還害騎士慘摔

彰化縣一名女騎士2月的時候行經北斗鎮大興路時，突然有隻狗狗衝到馬路中間，女騎士煞車不及直接撞上，整個人摔倒滑行5、6公尺...

男子突意識不清呼吸喘 夾出口中檳榔急送醫

嘉義市有名男子在沙發上休息，突然急喘意識不清，家人趕快聯絡119，消防救護人員發現男子嘴內含著1顆檳榔，將檳榔異物排除，...

「猜猜我是誰」詐騙老梗還在用 八旬嬤險被假孫騙49萬

89歲蔣姓老太太接獲詐騙電話，詐騙集團透過LINE謊稱是老婦人的孫子，以做生意缺錢需要周轉金拜託她匯款49萬，她一時不察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。