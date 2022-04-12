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「猜猜我是誰」詐騙老梗還在用 八旬嬤險被假孫騙49萬

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

89歲蔣姓老太太接獲詐騙電話，詐騙集團透過LINE謊稱是老婦人的孫子，以做生意缺錢需要周轉金拜託她匯款49萬，她一時不察急奔銀行匯款，行員關懷提問機警報警，加上台南市警二分局南門所員警細心解說，總算守住老婦辛苦血汗錢。

據了解，蔣姓老太太昨天上午11點多接獲男子電話，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，佯稱是老婦人許久未聯繫的孫子，謊稱自己更換新的連絡電話及LINE帳號，假冒孫子的名義，表示因作生意缺錢急需跟老婦人借款49萬。

蔣老太太信以為真，到府前路銀行準備匯款49萬子，市警二分局南門派出所巡佐李曜丞、警員孫崇傑獲報到達，告知 她這是詐騙集團常用伎倆，請老太太先向家屬確認孫子聯絡方式是否正確，切勿輕易將錢匯出，最後順利連絡上老婦的孫子，成功拆穿詐騙集團謊言。

警方說，這類「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中隻字片語就深信不已，依照對方指示匯款上當受騙， 雖然這是老梗，但仍有民眾受騙，請民眾遇到類似案件，應提高警覺，主動向第三者求證，或可電洽165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問。

台南市八旬蔣姓老太太遭電信詐騙，警員及時勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
台南市八旬蔣姓老太太遭電信詐騙，警員及時勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過LINE，指示台南蔣姓老太太匯款行騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過LINE，指示台南蔣姓老太太匯款行騙。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 LINE 台南

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