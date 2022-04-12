桃園民宅頂樓加蓋起火 1男住戶嗆傷送醫
桃園市桃園區力行路與愛一街口一處4樓民宅昨晚發生火警，火光沖天，嚇壞周圍居民，消防人員緊急出動，發現是5樓頂加起火，堆放的雜物付之一炬，趕緊灌救，所幸火勢稍早已經撲滅，4樓一名男住戶嗆傷送醫、無大礙，目前消防隊還在處理殘火，起火原因有待調查。
消防局指出，桃園區愛一街52-3號一處4層樓昨晚發生火警，是5樓頂樓加蓋起火，現場是石棉瓦屋頂與堆積雜物一起燃燒，消防隊到場後趕緊疏散1至3樓住戶，並上樓將4樓受困的男住戶（年約60）救出並送醫，所幸他僅輕微嗆傷、暫無大礙。
事發地點距離桃園消防分隊僅350公尺，119專線於晚上10時52分獲報，立即出動19車、48人趕至現場救災，並在11時22分撲滅火勢；由於消防隊目前還在現場處理殘火，起火原因有待火調人員鑑識釐清。
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