影／三峽角頭告別式近千人弔唁 2男應居家隔離遭警查獲

新北市三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天在新北市立殯儀館舉辦告別式，溫男生前交遊廣闊，跟竹聯幫、天道盟以及三峽地區各角頭均有來往，轄區海山警分局預估逾500人到場，今天有近千人弔唁。警方編排特殊警力嚴正執法，查獲11名未成年，4名違反社維法，更有2名居家隔離對象，立刻通報衛生局裁罰。

海山警方接獲情資，三峽角頭溫姓男子將在今天中午舉辦告別式，動員新北市刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位，規劃蒐證組、路檢盤查組、管制組、司法組及機動巡邏組計131名警力混合編組，在殯儀館個會場出入口和周遭路口路檢蒐證。

海山警方表示，事前已派員告知「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」的規定約制告誡，本次勤務過程無發生治安事件，告別儀式平穩。