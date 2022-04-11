快訊

基隆警員翹班喝酒爆群聚 11人職務異動

台灣南部海域規模5.2地震 屏東、台東三級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三峽角頭告別式近千人弔唁 2男應居家隔離遭警查獲

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天在新北市立殯儀館舉辦告別式，溫男生前交遊廣闊，跟竹聯幫、天道盟以及三峽地區各角頭均有來往，轄區海山警分局預估逾500人到場，今天有近千人弔唁。警方編排特殊警力嚴正執法，查獲11名未成年，4名違反社維法，更有2名居家隔離對象，立刻通報衛生局裁罰。

海山警方接獲情資，三峽角頭溫姓男子將在今天中午舉辦告別式，動員新北市刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位，規劃蒐證組、路檢盤查組、管制組、司法組及機動巡邏組計131名警力混合編組，在殯儀館個會場出入口和周遭路口路檢蒐證。

海山警方表示，事前已派員告知「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」的規定約制告誡，本次勤務過程無發生治安事件，告別儀式平穩。

海山警方指出，今天共攔查11名未成年參與公祭，依法帶回駐地通知監護人領回，也查獲4名無故攜帶刀械違反社維法。另外，有2名男子被匡列應居家隔離，卻還外出參加公祭，違反防疫規定，警方獲悉，提供防護衣將2人帶回派出所，通報衛生局裁罰。

新北三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天舉辦告別式，道上近1000人到場弔唁。記者翁至成／攝影
新北三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天舉辦告別式，道上近1000人到場弔唁。記者翁至成／攝影
新北三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天舉辦告別式，道上近1000人到場弔唁。記者翁至成／攝影
新北三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天舉辦告別式，道上近1000人到場弔唁。記者翁至成／攝影
海山警方今天查獲11名未成年、4名無故攜帶刀械。記者翁至成／翻攝
海山警方今天查獲11名未成年、4名無故攜帶刀械。記者翁至成／翻攝
海山警方動員新北市刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位共131名警力到場。記者翁至成／翻攝
海山警方動員新北市刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位共131名警力到場。記者翁至成／翻攝
警方查獲2名居家隔離對象，通報衛生局裁罰。記者翁至成／翻攝
警方查獲2名居家隔離對象，通報衛生局裁罰。記者翁至成／翻攝
新北三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天舉辦告別式，道上近1000人到場弔唁。記者翁至成／攝影
新北三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天舉辦告別式，道上近1000人到場弔唁。記者翁至成／攝影

居家隔離 衛生局

延伸閱讀

台北大學爆2確診！竟恢復實體上課 校方：校內無足跡

新北+146 足跡有好市多、大遠百及三峽知名壽司店

新北樹林役男集結當兵「有帽」 他區家長相對剝奪感生

三峽確診數微降 侯友宜：漸趨穩定

相關新聞

影／三峽角頭告別式近千人弔唁 2男應居家隔離遭警查獲

新北市三峽角頭溫姓男子日前離世，他家屬今天在新北市立殯儀館舉辦告別式，溫男生前交遊廣闊，跟竹聯幫、天道盟以及三峽地區各角...

到永和警分局做筆錄 賊竟順手摸走值班警手機

年約50歲的蔣姓男子因案被警方通知到新北市永和警分局製作筆錄，卻在準備離開時發現值班台旁的服務台上放著警備隊林姓警員手機...

影／賊偷走晾在戶外牛仔褲 女屋主氣「要我老公脫褲子上班嗎？」

新北市有1名中年男子，日前騎單車在泰山區明志路巷內鬼鬼祟祟，順手偷走住戶晾在戶外的牛仔褲，過程全被監視器錄下。昨天失主在...

女友疑遭人尾隨他不爽Po網指控 警：應報案利證據保全

新北市有男子在臉書社團爆料，說女朋友昨天被不明男子跟蹤，指控對方從超商一路「相同路線」至公寓住家，正當自己下樓一探究竟，...

影／澎湖海域出現男性浮屍 待確認是否為「京都一號」失聯船員

澎湖合界海域今天下午近3點發現一具男性浮屍，沙警分局接獲合界安檢所通報立即前往處理，警局表示，西嶼鄉合界村合界國小旁海邊...

影／違停身障停車格遭拖吊 賓士男不爽「徒手推柵門」逃走

闕姓男子前天將賓士車違停在身心障礙停車格內，慘遭拖吊，他昨天持假的身障停車證至拖吊場企圖矇混過關，孰料被管理員戳破後，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。