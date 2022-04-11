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清明墓地火災案件 台南消防局：轄區呈下降趨勢

中央社 / 台南11日電

內政部統計，去年敬神掃墓祭祖引發火災較民國109年增加637件，其中台南增加145件。台南市消防局指出，因統計基準及算法不同，轄區近年清明期間墓地火災次數實呈下降趨勢。

內政部10日公布最新統計，民國110年受到缺水影響，敬神掃墓祭祖不慎引發火災共計1515次，較109年增加637次，年增率約72.55%，又以南投縣、台中市及台南市分別增加166件、154件及145件較多。

台南市政府消防局今天發布新聞稿指出，有關「敬神掃墓祭祖不慎引發火災共計1515次」內容，為引用內政部消防署「110年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表」數據。

台南市消防局表示，這份統計表的基準是以110年1至12月整年度計算，這與消防署在3月31日公布110年清明期間（當年3月22日至4月5日）全台共發生1916件墓地火災的計算方式不同。

台南市消防局指出，在歷年清明期間，台南市消防局執行各項減災及宣導措施，於專案期間統計火災發生數量並陳報消防署，其中108年的林野墓地火災統計件數為260件，109年是124件，110年為122件，今年是60件，轄區相關案件實呈逐年下降趨勢。

新聞稿中，台南市消防局長李明峯表示，不同計算方式容易使民眾對數據產生誤解，台南市消防局歷年在清明節期間強化相關防火宣導措施及減災作為，並與台南市府各局處合作降低公墓火災發生的努力，已有成果。

台南 火災

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