蛋蛋的憂傷！花樹銀行數百蝴蝶卵被搜刮一空

彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀最近發現園區內種植豐富食草的復育室數百顆的蝴蝶卵竟全數不翼而飛，由於是連同食草一起被摘走，他猜想應是行家取走，可能要孵幼蟲開賣，他無奈的說，原本期待這一期的蝴蝶會很精彩，現在只盼拿走這些卵的人能幫他「復育」。

郭俊銀在臉書貼文不翼而飛的蝴蝶卵，寫著「蛋蛋的憂傷」，引發網友躂伐「很缺德耶」、「有夠惡劣」、「居然全拿走，這個行家沒品德！」也為這些蝴蝶卵的去向擔心，因為即使孵化，如果沒足夠的食草，也難以存活。

郭俊銀多年來致力生態營造，接收別人棄養或沒地方種植的植栽，堅持不噴藥、也不噴灑化肥的友善管理，園區內有約400多種花草樹木，也成為社區內亮點，是學校機關參訪教學的熱門園區。

園區內有大白斑蝶食草爬森藤、淡紋青斑蝶食草華他卡藤、琉球青斑蝶食草歐蔓，還有黃裳鳳蝶、麝香鳳蝶、紅紋鳳蝶食草馬兜鈴，還有斯氏紫斑蝶食草武靴藤，小紫斑蝶食草攀龍木等。

郭俊銀說，前幾天巡視充滿食草的復育室時發現了幾百顆的蛋，讓他喜出望外，但二天前再進去觀察時，已經有識貨人把復育室裡的蝴蝶卵一掃而空，觀察蝴蝶卵是連同食草被摘走，應該是識貨行家所為，他猜可能是要孵幼蟲販賣。