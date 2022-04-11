女友疑遭人尾隨 他不爽Po網指控 警：應報案利證據保全

新北市有男子在臉書社團爆料，說女朋友昨天被不明男子跟蹤，指控對方從超商一路「相同路線」至公寓住家，正當自己下樓一探究竟，卻看到他疑似闖入「正在上樓」，雙方對峙後各自離去。中和警方表示，已致電初步了解案情，惟當事人堅稱不報案；警方呼籲，若遇到性騷擾或是尾隨案件，一定要勇於報案，以利證據保全偵辦。

該名男子在臉書發文稱，昨天中午他女友出門買午餐，順路去超商取貨後回家，發覺有一名男子一路尾隨，還跟著走進住處小巷，他女友懷疑被跟蹤上樓訴苦，但也納悶「是不是誤會了」，索性開窗查看，果然赫見有不明男子「正在抬頭觀望」，立刻下樓查看「到底怎麼回事」。

該男子從公寓住家下樓，卻看到對方「正在走上樓」，2人眼神交會時，他心虛轉頭就跑，遂追上前質問「你到底想幹嘛」，孰料對方頻頻稱「我沒有幹嘛啊」，雙方對峙近3分鐘，不歡而散。

該男子質問時，同時錄影蒐證，隨後將影片Po上臉書社團「我是中和人」，發文稱「住中和獨自租屋女性朋友請小心此人！」，並附上照片和影片，提醒大家注意。

中和警方今天網路巡邏時發現此事，主動聯絡當事人關心狀況，惟對方表示不會報案；警方根據監視器畫面掌握嫌疑人身分，強調若有違法情事，將依社維法和性騷擾防治法裁處。