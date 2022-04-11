超前部署！終結偏鄉孤島命運 屏東11座微電網齊上路

偏鄉部落一遇重大災害，交通、電力中斷，往往淪為孤島。屏東縣府與台電合力建置7處防災型微電網系統，最後一處獅子鄉南世社區微電網今天啟用，形同打通防災供電最後一哩路，縣長潘孟安表示，防災型微電網在災害發生時可自主供電逾72小時，縣府期盼終年風調雨順，但還是全力投入微電網工程，為災防作好準備。

屏東縣府4年前就開始推動微電網工程，後來與台電合力推動，目前全縣共有11處，分布於霧台、牡丹、獅子、泰武、春日及來義等鄉。台電表示，微電網5年前曾在烏來山區試推，後來僅七美離島設置，屏東是本島第一也是唯一建置最完備的地區。潘孟安今與台電代理董事長曾文生等人參加南世村微電網啟用儀式，宣告全縣11處微電網上路。

潘孟安強調，屏東縣原鄉佔總面積高達6成，許多部落地處偏遠、道路狹小，一旦天然災害侵襲造成對外交通中斷，易成孤島。有了防災型微電網，就可維持基本維生用電，提供居民安心避難處所。

台電解釋，防災型微電網備有太陽光電發電系統、柴油發電機，及可儲存37度電的鋰電池儲能系統，透過能源管理系統自動調配切換，平時供應區域內用電需求，每套設備每年約可發出8千度電，災時可以提供基本維生電力逾72小時。

台電配電處長陳銘樹表示，屏東11處微電網系統，台電後來設置的7座耗資1500萬元，建置費用不算太高，最艱難的是部落多在偏遠山區，施工不易，今年33大停電，7座微電網中有2座自動啟用，因成效顯著，台電已計畫在高雄市桃源區推動微電網。