到永和警分局做筆錄 賊竟順手摸走值班警手機

年約50歲的蔣姓男子因案被警方通知到新北市永和警分局製作筆錄，卻在準備離開時發現值班台旁的服務台上放著警備隊林姓警員手機，竟起歹念將手機偷摸走，事後還狡辯「以為手機是我的」，新北地檢署今依竊盜罪起訴。

檢警調查，蔣男因公共危險案在去年11月24日被警方通知到警分局製作筆錄，他在大廳等待時，見員警忙著與前來報案的民眾溝通，又看到林員手機放在一旁服務台上，便摸著手機慢慢坐下，把玩一分多鐘後將手機放在衣服內，離開現場。