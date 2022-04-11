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到永和警分局做筆錄 賊竟順手摸走值班警手機
年約50歲的蔣姓男子因案被警方通知到新北市永和警分局製作筆錄，卻在準備離開時發現值班台旁的服務台上放著警備隊林姓警員手機，竟起歹念將手機偷摸走，事後還狡辯「以為手機是我的」，新北地檢署今依竊盜罪起訴。
檢警調查，蔣男因公共危險案在去年11月24日被警方通知到警分局製作筆錄，他在大廳等待時，見員警忙著與前來報案的民眾溝通，又看到林員手機放在一旁服務台上，便摸著手機慢慢坐下，把玩一分多鐘後將手機放在衣服內，離開現場。
員警事後發現手機不翼而飛，調閱監視畫面鎖定蔣男涉有重嫌，趕緊通知蔣男到案說明。蔣男卻矢口否認行竊，還辯稱「我以為是自己的手機」，但檢方根據現場監視畫面，發現蔣男在服務台前把玩手機長達一分多鐘後才將手機放在衣物內，認定蔣男所稱「誤拿」不足以採信，今依竊盜罪起訴。
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