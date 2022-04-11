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影／澎湖海域出現男性浮屍 待確認是否為「京都一號」失聯船員
澎湖合界海域今天下午近3點發現一具男性浮屍，沙警分局接獲合界安檢所通報立即前往處理，警局表示，西嶼鄉合界村合界國小旁海邊，發現浮屍，已明顯死亡多時，目前身分及年籍等均不詳，是否為前幾天獅子山籍「KYOTO 1」（京都一號）拖船失聯韓籍船員仍待確認。
白沙分局竹灣派出所所長呂國志表示，目前已通報鑑識單位到場採證，目前先以無名屍方式辦理後續司法相驗事宜，將儘速確認死者身分。
澎湖外海7日早上有船隻發出「遇險訊號」，海巡到場發現一艘無動力貨輪，船上空無一人，經調閱船籍資料發現，另一艘同行的「京都一號」失聯，船上6位韓國籍船員下落不明。台灣海巡署投入救援，在8日中午前，尋獲2位罹難船員，航港局派船將貨輪拖往高雄港。韓國外交部當時也緊急派遣巡邏艦、直升機前往搜救，在8日直升機返回釜山時發生事故墜海，造成2死1失蹤。
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