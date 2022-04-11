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影／賊偷走晾在戶外牛仔褲 女屋主氣「要我老公脫褲子上班嗎？」

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名中年男子，日前騎單車在泰山區明志路巷內鬼鬼祟祟，順手偷走住戶晾在戶外的牛仔褲，過程全被監視器錄下。昨天失主在臉書地方性社團貼出影像，戲稱「你是要讓我老公脫褲子去上班嗎？」警方發現後主動偵查，已查出竊賊身分。

「這是誰家的老人…你幫幫忙好嗎？？你要褲子可以說ㄚ！為何要用拿的…你是要讓我ㄤ脫褲子去上班嗎？」失主原本只覺得無奈又好笑，貼文提醒鄰居留意竊賊。

網友則戲稱：「因為小偷知道妳洗得很乾淨。」她也回話：「真的～還很香」、「我有加柔軟精」。

林口警分局泰山分駐所員警發現後，基於竊盜是公訴罪，便聯繫被害人完成報案程序，主動介入調查。原來當事人是在10日趁著天氣放晴，將洗好的衣褲晾在自家門前，沒想到其中1條牛仔褲遭人偷走。

警方查出竊嫌是住在附近的49歲董姓男子，將積極查緝到案，並依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

被偷走牛仔褲的失主在臉書社團貼文提醒鄰居注意竊賊。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人
被偷走牛仔褲的失主在臉書社團貼文提醒鄰居注意竊賊。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人

被偷走牛仔褲的失主在臉書社團貼文提醒鄰居注意竊賊。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人
被偷走牛仔褲的失主在臉書社團貼文提醒鄰居注意竊賊。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人

董姓男子順手偷走住戶晾在戶外的牛仔褲，過程全被監視器錄下。記者林昭彰／翻攝
董姓男子順手偷走住戶晾在戶外的牛仔褲，過程全被監視器錄下。記者林昭彰／翻攝
網友和牛仔褲失主的對話很搞笑。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人
網友和牛仔褲失主的對話很搞笑。圖／翻攝臉書ㄨㄚ是泰山人

失主 竊盜

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