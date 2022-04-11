快訊

不要太樂觀！ 柯文哲：估疫情還要燒兩個月才達峰頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／違停身障停車格遭拖吊 賓士男不爽「徒手推柵門」逃走

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

闕姓男子前天將賓士車違停在身心障礙停車格內，慘遭拖吊，他昨天持假的身障停車證至拖吊場企圖矇混過關，孰料被管理員戳破後，他竟然強行把鐵柵門推開，罰款都沒繳就開車離去。警方獲報，循線找到闕男，告知他需依規定繳納罰鍰後，依妨害公務罪嫌函送法辦。

新北市警汐止分局9日晚上8點多巡邏時，在汐止區山光路上，發現闕男（28歲）將賓士車停在身心障礙停車格內，卻沒有放置身心障礙停車證，於是依違反道交條例第56條第1項第10款「於身心障礙專用停車位違規停車」告發，並將該賓士車移置汐止拖吊場保管。

闕男牽車時發現愛車不見，10日早上7點多，持「不符合規定」的身心障礙停車證至汐止拖吊場管理室，稱「我有身障停車證，你們拖錯車了」還稱「我要申訴」，管理員接過證件一看，發現該停車證的登記車號和違規車輛並不相符，跟他說「你搞錯了吧」。

闕男不滿被拒，認為「自己就是有停身障停車格的資格」，氣沖沖的走至拖吊場大門，徒手將伸縮式柵門推開，接著趁隙跳上車，踩油門加速離開。

管理員發現闕男沒繳錢就開走，立刻向轄區汐止分局社后派出所報案，汐止警方不消3小時，就將他帶回派出所偵辦，除了告知他要繳1080元的罰單費用外，另將他依妨害公務罪嫌送辦。

闕男拿著不合規定的身心障礙停車證，至拖吊場管理室稱「你們拖錯車了，我要申訴」。記者翁至成／翻攝
闕男拿著不合規定的身心障礙停車證，至拖吊場管理室稱「你們拖錯車了，我要申訴」。記者翁至成／翻攝
闕男的賓士車遭警方拖吊，昨天至拖吊場不繳罰鍰，還強行把柵門推開，開車駛離。記者翁至成／翻攝
闕男的賓士車遭警方拖吊，昨天至拖吊場不繳罰鍰，還強行把柵門推開，開車駛離。記者翁至成／翻攝
汐止警方9日巡邏時，發現闕男的賓士車違規停在身心障礙停車格，遂依法告發拖吊。記者翁至成／翻攝
汐止警方9日巡邏時，發現闕男的賓士車違規停在身心障礙停車格，遂依法告發拖吊。記者翁至成／翻攝
汐止警方9日巡邏時，發現闕男的賓士車違規停在身心障礙停車格，遂依法告發拖吊。記者翁至成／翻攝
汐止警方9日巡邏時，發現闕男的賓士車違規停在身心障礙停車格，遂依法告發拖吊。記者翁至成／翻攝

汐止 身障

延伸閱讀

全國身心障礙運動會台中市射箭隊金包銀 游泳池畔持續刷新紀錄

影／土城女違規左轉撞賓士當場昏迷 10輛汽機車遭波及

專抓違規迴轉、違停　桃園市新增6處科技執法月中上路

自小客違停黃網線 下一秒被休旅車衝撞2人傷

相關新聞

保本投資吸金1億美金 銀行法搜索寰宇龍騰約談5主嫌

寰宇龍騰國際股份有限公司推銷保本投資商品吸金美金上億元，投資人挹注資金後受騙，損失不貲；檢調今天兵分11路蒐證，約談、搜...

高雄妙齡女駕車疑闖紅燈 「碰」一聲騎士噴飛受傷

高雄市鳳山區昨晚發生一起車禍意外！一名張姓女子駕駛自小客車行經新富路和武營路口，疑未注意號誌，闖紅燈穿越路口時，當場和蔡...

轉彎不讓直行險擦撞 桃園寶馬男掄球棒暴打單車男

桃園市竹圍漁港昨天發生一起交通暴力，年僅21歲的簡姓男子駕駛白色BMW要右轉，差點擦撞執行的單車騎士，雙方爆發口角，簡男...

影／要我老公脫褲子上班嗎？ 警察發現主動追查

新北市有1名中年男子，日前騎單車在泰山區明志路巷內鬼鬼祟祟，順手偷走住戶晾在戶外的牛仔褲，過程全被監視器錄下。昨天失主在...

影／違停身障停車格遭拖吊 賓士男不爽「徒手推柵門」逃走

闕姓男子前天將賓士車違停在身心障礙停車格內，慘遭拖吊，他昨天持假的身障停車證至拖吊場企圖矇混過關，孰料被管理員戳破後，他...

影／男子遭爆夜市掀桌勒脖強索清潔費 南警嚴辦建請聲押

台南市下營區夜市昨晚傳出男子向夜市火鍋攤強收清潔費不成涉嫌掀桌勒住業者脖子，畫面經民眾分享至網路流傳，引起外界譁然，麻豆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。