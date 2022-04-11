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影／違停身障停車格遭拖吊 賓士男不爽「徒手推柵門」逃走
闕姓男子前天將賓士車違停在身心障礙停車格內，慘遭拖吊，他昨天持假的身障停車證至拖吊場企圖矇混過關，孰料被管理員戳破後，他竟然強行把鐵柵門推開，罰款都沒繳就開車離去。警方獲報，循線找到闕男，告知他需依規定繳納罰鍰後，依妨害公務罪嫌函送法辦。
新北市警汐止分局9日晚上8點多巡邏時，在汐止區山光路上，發現闕男（28歲）將賓士車停在身心障礙停車格內，卻沒有放置身心障礙停車證，於是依違反道交條例第56條第1項第10款「於身心障礙專用停車位違規停車」告發，並將該賓士車移置汐止拖吊場保管。
闕男牽車時發現愛車不見，10日早上7點多，持「不符合規定」的身心障礙停車證至汐止拖吊場管理室，稱「我有身障停車證，你們拖錯車了」還稱「我要申訴」，管理員接過證件一看，發現該停車證的登記車號和違規車輛並不相符，跟他說「你搞錯了吧」。
闕男不滿被拒，認為「自己就是有停身障停車格的資格」，氣沖沖的走至拖吊場大門，徒手將伸縮式柵門推開，接著趁隙跳上車，踩油門加速離開。
管理員發現闕男沒繳錢就開走，立刻向轄區汐止分局社后派出所報案，汐止警方不消3小時，就將他帶回派出所偵辦，除了告知他要繳1080元的罰單費用外，另將他依妨害公務罪嫌送辦。
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