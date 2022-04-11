桃園大園火警奪命 撿回收男子獨居破屋臥床亡

桃園市大園區今天凌晨發生一起死亡火警，平時撿資源回收的呂姓男子住處周圍起火，被鄰居發現報案，但警消半小時撲滅後，發現躺在床鋪上的呂男已被燒得焦黑、面目全非，沒了生命跡象；警方初步未發現外力介入，確切死因由檢方相驗及消防局火調科釐清。

這場火警發生在大園區大竹南路231巷，周圍民眾今天凌晨3時許驚見呂男住處起火，趕緊報案，警消趕到後於3時40分撲滅火勢，入內一看發現呂男遺體就在床鋪上，被燒得面目全非、明顯死亡。

警方到場後初步未發現外力介入，家屬則無意見，遺體則於消防局火災調查科下午1時許完成火場鑑識後，移至桃園殯葬管理所，確切死因有待檢方相驗及火調釐清。