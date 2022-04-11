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驚險！高雄小貨車過輕軌路口「鬼切」 下一秒撞號誌桿

聯合報 / 記者石秀華林巧璉／高雄即時報導

真驚險！高雄市一輛小貨車今天下午近4時許，行經前鎮區中山三路和凱旋路口時，疑左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，小貨車當場卡住，司機受困車內，由於該路口是輕軌必經之處，所幸當下無列車經過，司機經救護人員救出，幸僅受輕傷，詳細事故由轄區前鎮分局警方調查中。

前鎮警分局調查，駕駛小貨車的黃姓司機（43歲），今天下午3時44分許，駕車行經中山三路欲左轉凱旋路時，因角度未抓好，轉彎太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，小貨車車頭卡在號誌桿，因車身凹陷，導致黃男無法動彈。

由於該路口平時有輕軌列車經過，所幸當下並無列車駛過；警方和救護人員獲報到場，救護員將受困的黃男救出，僅腳踝受輕傷，無大礙；警方對黃男施以酒測，無酒駕行為。

高雄捷運公司接獲保全人員通報，因當時貨車停在輕軌路口的上行軌道間，影響上行列車通行；貨車於4時4分許拖離後，輕軌已恢復全線正常營運模式；交通局表示，紅綠燈燈桿結構如有損壞，後續會派工裝換新燈桿，初估施工材料費約5、6萬元跑不掉，若確定司機有肇責，不排除求償。

小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝
小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝

小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝
小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝

小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝
小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝

小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝
小貨車左彎切太快，當場撞及紅綠燈號誌桿，司機受傷，小貨車剛好停在輕軌列車必經的路口。記者石秀華／翻攝

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