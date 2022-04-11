保本投資吸金1億美金 銀行法搜索寰宇龍騰約談5主嫌

寰宇龍騰國際股份有限公司推銷保本投資商品吸金美金上億元，投資人挹注資金後受騙，損失不貲；檢調今天兵分11路蒐證，約談、搜索公司實際負責人張相雲、業務部門主管賴允豪多人到案偵查，預計晚間作強制處分。

台北地檢署查緝黑金專組檢察官白勝文指揮調查局台北市調查處搜索，下午收網，全案依銀行法第29條、第125條「非銀行經營收受存款業務」等罪嫌查辦涉案人，檢調今天共約談5名嫌疑人，擴大偵辦。

辦案人員查知，寰宇龍騰國際公司自2017年間起，涉嫌未經主管機關許可，向不特定投資客招攬保本投資，陸續吸收違法資金約美金上億元、折合台幣30萬元。

據了解，張相雲、賴允豪等人以每單位1萬元美金對外販賣保本投資，宣稱可獲年利率20%，且約定投資期滿後可全數贖回本金。