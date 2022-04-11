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高雄妙齡女駕車疑闖紅燈 「碰」一聲騎士噴飛受傷
高雄市鳳山區昨晚發生一起車禍意外！一名張姓女子駕駛自小客車行經新富路和武營路口，疑未注意號誌，闖紅燈穿越路口時，當場和蔡姓騎士發生碰撞，蔡男噴飛在地，導致身體和手腳多處擦挫傷，所幸送醫無生命危險，車禍肇責由警方調查釐清。
警方指出，該起車禍發生在昨天晚上10時許，當時駕駛自小客車的張姓女子（22歲）行經鳳山區新富路與武營路口時，無未注意車前號誌，疑似闖紅燈，當場撞及從新富路由西向東直行的蔡姓騎士（25歲），導致蔡男連人帶車噴飛，摔倒在地。
警消接獲報案前往現場，救護員將受傷的蔡男送醫治療，所幸僅手腳和身體擦挫傷，無生命危險。
警方事後調查，張女和蔡男均無酒駕行為，張女聲稱「當下未注意號誌的狀況」，警方初步檢視監視器畫面，發現張女疑闖紅燈，研判為肇事主因，後續交由交警釐清車禍肇責。
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