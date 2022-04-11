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影／竊賊返店找掉落遙控器 被警認出監視器影中人剛好逮捕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

58歲黃姓男子到台南市安南區賣場涉嫌偷取雨鞋等商品 ，住家遙控器卻不慎掉落在賣場內，警接獲店家報案，到場調監視器影像鎖定竊賊體型、穿著等特徵，在賣門場口巧遇返店找失物的黃男，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

「我們賣場被偷雨鞋和枕頭！」本月10日晚上6點多，台南市警三分局土城派出所接獲民眾報案，安南區安中路某五金百貨賣場發生竊案，員警受理後，積極展開調查。

警方查出，黃10日下午5點多到賣場竊取枕頭、雨鞋等物，事後店長盤點商品後確定遭竊並請警方協助。警員陳巖到場除確定失竊商品種類、數量，並積極調閱監視器鎖定竊賊體型、穿著等特徵，正當欲返回派出所擴大調閱監視器確定逃逸路線時，在店家門口巧遇黃。

陳對比黃穿著與竊賊相同，經盤查詢問，黃承認竊盜情事。黃表示返家後遍尋不著住家遙控器，可能行竊時不慎掉落， 上馬返回店家尋找，想不到在門口便遇到員警，直呼「有夠倒楣！」

黃姓男子到台南市賣場涉嫌偷取雨鞋。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子到台南市賣場涉嫌偷取雨鞋。記者黃宣翰／翻攝
警方追回黃姓男子涉嫌偷的雨鞋。記者黃宣翰／翻攝
警方追回黃姓男子涉嫌偷的雨鞋。記者黃宣翰／翻攝

監視器 台南 竊盜

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