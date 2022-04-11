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白線變紅線！桃園車主吃罰單批搶錢 水務局出面解釋
桃園1名網友日前將愛車停在中壢區一處工地旁的白線內，但回來移車時，卻發現原本車子停放的位置，白線被畫成紅線，還吃了1張罰單，讓她直呼「這樣合理嗎？」對此，桃園市水務局表示，主要是該路段目前正在進行下水道緊急工程，為順利施工，才會暫時將白線變更為紅線，之後就會恢復原狀。中壢警分局也表示，由於該標線劃設有疑慮，因此改以勸導，並未舉發。
1名網友在「爆怨公社」社團表示，自己日前將車子停在工地旁白線內，沒想到後來移車時，白線被畫成紅線，還被開了1張罰單，怒批「政府搶錢」。網友還說，現場沒有任何公告說要施工，也沒有打電話通知移車，且輪胎和鈑金都被染到紅漆「這樣真的是合理的嗎？是不是可以要求賠償呢？」
其他網友也說「車輪下白線就是最好證據」、「輪胎下還是白的。太搞笑了吧劃線的單位」、「這是什麼東西啦！」
對此，水務局汙水促參科長葉佳錦表示，近期新生路段正在施作下水道緊急工程，由於施工時會造成車道縮減，又常有車輛停放此處，所以才向交通局申請臨時變更標線為紅線，禁止停車，以便工程單位順利施工，等到工程結束後就會恢復為白線，期間造成民眾不便，請民眾多見諒，也會請施工廠商向附近里長和居民多加宣導。
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