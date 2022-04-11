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婦人停車擋道被砸窗 警察揪出莽男送法辦

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名44歲周姓男子，昨天在林口區文化一路某餐廳專用停車場砸破別人的車窗玻璃，被熱心路人記下車號。警方打電話聯繫，周男聲稱因為對方停車位置影響出入，才會砸車洩憤。他的魯莽行為觸法，將被依毀損罪嫌函送地檢署。

林口警分局昨天下午3時許，接獲65歲李姓婦人報案，指稱她用完餐到停車場取車時，發現右後車窗被砸破。員警趕抵現場蒐證時，婦人告知有熱心民眾目睹1名男子持球棒砸她的車窗玻璃，並且有記下對方車號。

警方透過車籍資料查出周姓男子身分，已通知他找時間到派出所說明。員警電話聯繫時，周男聲稱停車場是有畫停車格的，但是婦人沒停在格子裡，任意停在角落影響別人的車輛出入，也沒留電話。他在現場等候1個多小時都沒見到有人來移車，憤而砸車。

警方呼籲，遇到行（停）車糾紛應立即報案，由警方協助依法處置或排解，避免糾紛擴大引發衝突，行為觸法更是損人不利己。周男涉嫌砸車，後續待警方釐清犯案事實，將依毀損罪嫌函送法辦。

婦人的車沒停在車格內，停放位置被認為影響其他車輛出入。記者林昭彰／翻攝
婦人的車沒停在車格內，停放位置被認為影響其他車輛出入。記者林昭彰／翻攝
周男砸破李婦的車窗，指稱因為她亂停車影響其他車輛出入，也沒留電話。記者林昭彰／翻攝
周男砸破李婦的車窗，指稱因為她亂停車影響其他車輛出入，也沒留電話。記者林昭彰／翻攝

停車場 林口

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