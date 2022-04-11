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轉彎不讓直行險擦撞 桃園寶馬男掄球棒暴打單車男

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市竹圍漁港昨天發生一起交通暴力，年僅21歲的簡姓男子駕駛白色BMW要右轉，差點擦撞執行的單車騎士，雙方爆發口角，簡男一言不合便從車上拿了鋁棒就朝騎士頭部揮過去，其中一下命中額頭，害他腫一個大包，但送醫後幸無大礙，警方詢問雙方後依傷害、恐嚇罪嫌將簡移送法辦。

大園警方指出，21歲簡姓男子昨天下午3點多駕駛白色BMW行經大園區漁港路376號前，欲右轉時差點擦撞在同一條路、騎單車靠右直行的何姓男子，便嗆他「騎車要看路」，何男則回「我直行車耶」，雙方口氣都不好。

簡男卻吞不下這口氣，從車上拿了鋁棒，下車就砸，朝何男揮舞了2、3下，其中一下命中他額頭；何男妻子騎車在後，趕緊上前勸架，隔開兩人；何男頭部擦挫傷，腫一大包，由救護人員送醫治療後無大礙。

員警獲報立即到場處理，將兩人帶回所內詢問，何男憤而提告；大園警方表示，詢後將簡男依傷害、恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市21歲簡男右轉差點撞到騎單車直行何男，爆發口角，簡吞不下這口氣竟掄球棒打傷人，被依傷害、恐嚇罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園市21歲簡男右轉差點撞到騎單車直行何男，爆發口角，簡吞不下這口氣竟掄球棒打傷人，被依傷害、恐嚇罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

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