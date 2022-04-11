轉彎不讓直行險擦撞 桃園寶馬男掄球棒暴打單車男

桃園市竹圍漁港昨天發生一起交通暴力，年僅21歲的簡姓男子駕駛白色BMW要右轉，差點擦撞執行的單車騎士，雙方爆發口角，簡男一言不合便從車上拿了鋁棒就朝騎士頭部揮過去，其中一下命中額頭，害他腫一個大包，但送醫後幸無大礙，警方詢問雙方後依傷害、恐嚇罪嫌將簡移送法辦。

大園警方指出，21歲簡姓男子昨天下午3點多駕駛白色BMW行經大園區漁港路376號前，欲右轉時差點擦撞在同一條路、騎單車靠右直行的何姓男子，便嗆他「騎車要看路」，何男則回「我直行車耶」，雙方口氣都不好。

簡男卻吞不下這口氣，從車上拿了鋁棒，下車就砸，朝何男揮舞了2、3下，其中一下命中他額頭；何男妻子騎車在後，趕緊上前勸架，隔開兩人；何男頭部擦挫傷，腫一大包，由救護人員送醫治療後無大礙。