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下田救受困婦不怕一身泥 桃園暖警還曾背翁跑百米救命
桃園市同安派出所警員楊榮輝熱心助人，曾揹老翁衝急診室獲救，上周為救受困泥濘7小時老婦人，不顧環境漆黑跳入水窪中，涉水救援助她脫困，勤務鞋因而報銷；桃園警友辦事處得知事蹟，今天由主任簡寶鋐致贈獎金與嶄新勤務鞋，讚他精神可嘉。
68歲李姓婦人7日出門散步，因輕微失智忘了回家路，晚間沿田埂行走時摔入田邊爛泥，越陷越深，多次呼救都無人注意，受困長達7小時，同安所警員楊榮輝與同事第一時間抵達現場，他看到人影後，擔心她失溫，毫不猶豫跳入田中救人，安撫老婦情緒，並與消防員合力救她脫困並送醫。
楊榮輝埋頭救人，回到派出所後才發現鞋子灌滿泥漿，已無法清理，只好將勤務鞋丟棄；桃園警友辦事處主任簡寶鋐得知後，今天偕同安警友站副站長楊國樑前往同安所，致贈獎勵金及嶄新的勤務鞋，並讚揚他奮勇救人的精神可嘉，可為警方楷模。
桃園警分局指出，楊榮輝平日熱心為民服務，去年4月曾在街頭背一位需緊急送醫的老先生，以跑百米的速度衝進醫院急診室，及時救他一命，自己則喘著氣說不出話，讓在場民眾紛紛給予熱烈掌聲。
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